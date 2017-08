Conoce qué te deparan los astros para hoy con el horóscopo de Agatha Lys

ARIES Poderosa influencia de cambio, por aspectación Mercurio-Júpiter sobre “La Casa del Dominio”.-Situación política cambia sorpresivamente. Habrá situación favorable… un tiempo.

TAURO Cuando se cierra una puerta, es por­que se abrirá otra. Emprende con decisión, proyecto relacionado con tu especialidad. Algo que debiste hacer hace tiempo. Buena suerte.

GÉMINIS Situación ambivalente, causa dificultades. Se hace necesario tomar una decisión. Pronto escucharás “la voz del co­razón” y entonces llegará tu gran momento. Actúa gradualmente.

CÁNCER Tienes que restaurar tju imagen, actuando de modo honesto y positivo. Ha sido un largo tiempo para pensar de acuerdo al facilismo. Ahora la realidad golpea. Lucha y vencerás.

LEO Controla excesos de egoísmo y vanidad. Puedes lastimar sensibilidad de ese “alguien” que tanto te interesa. Actividad política tocará tu puerta. Piensa tres veces antes de aceptar.

VIRGO Quizás has pensado en sacrificarte en aras de un ideal, o…un amor no muy sincero. Tu primera obligación es contigo mismo(a). Ese “alguien” no te considera mucho, o…como debiera.

LIBRA A veces, parece que trabajaras en tu contra tratando con soberbia a quien debie­ras afecto y respeto. Cultiva tus facultades y forja la unión de tu familia. Eso, te acercará a la dicha, pronto.

ESCORPIO La violencia y el rencor son ma­los consejeros. Y tú deberías saberlo. Olvida tonterías del ayer y procura un acercamiento a valiosos personajes que esperan tu visita.

SAGITARIO Trata de encontrar equilibrio entre la propuesta que te acercarán y aquello que has soñado. Persona amada, puede acon­sejarte, pero solo en determinadas cosas. Buena suerte.

CAPRICORNIO Te aproximas a una bue­na decisión, que te permitirá ampliar tus ingresos y fortalecerá tu prestigio. Es el momento de decidir, tomando las precaucio­nes necesarias.

ACUARIO Lo nuevo, es prometedor, pero las asociaciones hay que forjarlas luego de una seria meditación y un detenido análisis. Las comunicaciones y la electrónica prometen mucho.

PISCIS Retoma el impulso de tus proyectos, pero no olvides mantener prestigio en la puntualidad y el cumplimiento de deudas. Atrevida aventura amorosa puede meterte en serios líos.