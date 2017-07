12 de julio | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Presta atención a tus sueños. Es posible que “El Ángel de La Noche”, te aporte un buen presagio –entre esta noche y tres más-. Será algo relacionado a conflictos legales y documentos. Suerte.

TAURO Se acerca un momento clave para tu vida, Debes estar notando que una serie de acontecimientos se “acomodan” a la realiza-ción de tus aspiraciones. Juega siguiendo tu intuición. Suerte.

GÉMINIS El ansia de aventuras, te aleja del éxito económico y además, de la dicha familiar. Pon en una balanza ideal, cuánto ganas y qué has empezado a perder. Te sorprenderás del resultado.

CÁNCER Parece que hay lecciones que no has asimilado del todo. No sueñes con ser el más astuto del mundo. Mejor, es ser “el más respetado”. Y si lo piensas bien, es lo que hace ganar más dinero.

LEO Controla tu orgullo y antes de discutir con ese “alguien”, escucha la voz de tu cora-zón. Después, el llanto no remedia nada. Hay un canción que te hace recordar momentos felices.

VIRGO Has empezado a entrever cierta personalidad capaz de acercarte a la felicidad soñada. La aproximación debe ser cautelosa. Como un elefante gordito entrando en una locería.

LIBRA La belleza física no es todo. Venus te dota de encanto y alegría comunicativa. Añade esos detalles a tu atractivo y serás irresistible para ese “alguien”. Posible compromiso serio.

ESCORPIO Tu poderosa personalidad atrae a conflictivo personaje. Posible “romance-prueba” que quizás te asuste. Si es así, aléjate, pero de buenas maneras. Juega al 054 y al218.

SAGITARIO Ahora empieza el juego fuerte. Enfréntalo con decisión, entendiendo que es el recio que debes pagar por un triunfo que has tenido en mente por mucho tiempo. Suerte.

CAPRICORNIO Si respetas la gradualidad que es un mandato de tu signo, el progreso irá macando tus pasos. No desesperes en asuntos del corazón. Lo que ha de llegar…llegará. Y habrá suerte.

ACUARIO “Alguien” de conducta riesgo-sa, tratará de asociarse contigo. Trata de mantenerte lejos, pero sin alterar la pequeña “amistad”. Procura que no tenga mucha información de tu vida.

PISCIS Tu “buena estrella” te acercará a “alguien” de gran poder económico. Probable-mente surja un negocio entre los dos. Pero, si mezclas el asunto con el romance, todo se irá por la borda. Cuidado.