12 de junio | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Elige con cuidado entre esas dos personalidades. Estudia el fulgor de los ojos d cada quién. La voz de tu corazón hará el resto. No escuches otros consejos. Suerte.

TAURO Acércate al especialista para contro­lar el comportamiento de tu organismo. Vas a necesitar toda tu energía para desarrollar tu proyecto en toda su intensidad.

GÉMINIS A veces el galanteo exagerado, logra alejarnos de “alguien” que hubiera representa­do nuestra felicidad. Si este es tu caso, solo te queda emplear a fondo la paciencia.

CÁNCER No reveles tus proyectos, si no quieres convertirte en esclavo (a) de la envidia, Espera buenas noticias de muy lejos, pero no te ilusiones demasiado. La tierra pro­metida está a tus pies.

LEO Tus ambiciones deben sustentarse en la realidad y frenarse antes de hacer daño a nadie. De lo contrario, la vida sabrá pasarte la factura. Alguien trata de provocarte. No le des gusto.

VIRGO Ahora tienes claro lo que quieres hacer con tu vida. No todas las personas han nacido para unirse en matrimonio. Piensa bien cuál es tu caso y decide en consecuen­cia. Juega al 098.

LIBRA No debes dudar de tu buena suerte en el amor. Esto es, analizando los resulta­dos finales de algunos casos. Ahora, es muy probable que “alguien” bueno y que te ama, esté a tu lado.

ESCORPIO Si te concentras y lo piensas bien, tendrás fortuna en asuntos de energía, transporte y exportaciones. Escoge mejor a tus amistades. Y no pienses en negocios fáciles. Hay peligro en eso.

SAGITARIO Alguien te propondrá negocios-en teoría- maravillosos, pero que no son más que ilusiones. Recuerda que un mandato de tu signo, es “mantener los pies fijos sobre La Tierra” .

CAPRICORNIO Tu momento cósmico actual, favorece relaciones amorosas con personali­dades extranjeras. Ten presente, que la dicha a compartir la vida, entre personas que se unen, es rara.

ACUARIO La novedad te llevara al éxito, siem­pre que sepas administrarla bien. Quien gasta más de lo que gana, está financiando su propia ruina. Ese “alguien” no te pierde de vista.

PISCIS Emplea mejor tu tiempo y ganarás buen dinero. Si gastas tus energías solo en diversiones, al final no tendrás nada en los bolsillos y…la salud deteriorada. Piénsalo bien esta noche.

Agatha Lys