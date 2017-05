12 de mayo | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES No solo de ilusión vive el hombre. Diseña una estrategia con sentido práctico y avanza sin temor. El amor apoyará tu progreso. Habla con sinceridad y confía en quien te ayuda.

TAURO Aunque no lo parezca, has empe­zado a superar la crisis. Tu creatividad y tu vocación laboral, acompañan tu avance. Tu pareja te apoya decididamente. Gasta con inteligencia. Suerte.

GÉMINIS Buena suerte e comunicaciones y ventas. En el amor, todo depende de tu leal­tad y el cumplimiento de tu palabra. Deja a un lado tu historial de conquistas y aventu­ras. Serás feliz.

CÁNCER Te interesas por el Ocultismo y el poder de los brujos. Es un tema que debes abordar con seriedad y respeto. De lo contra­rio, podrías enredarte en serios inconvenien­tes. Cuidado.

LEO EEs el momento de mostrar tu tempera­mento y no echar pie atrás en tus decisiones. Ahora descubrirás quiénes te aprecian de verdad y de quienes deberás olvidarte defi­nitivamente. Calma.

VIRGO Es importante fijarse en los detalles, pero la exageración, puede alejarte de ese “alguien” que te interesa tanto. Trata de encontrar el equilibrio que marcará el rumbo a la felicidad.

LIBRA Haces bien en colaborar con quien te ama. Eso representa una promesa hacia el futuro. Ese “alguien”, te ama sinceramente y quiere formalizar el romance muy pronto. Felicidades

ESCORPIO Si mantienes tu autoridad fami­liar, evitarás una triste situación. No todos te comprenderán, pero, así es la vida. Ni los gobernantes pueden ser populares toso el tiempo. Compréndelo.

SAGITARIO No te precipites y sobre todo, no comentes tus proyectos. Continúa tra­bajando en los detalles. Sobre todo en el aspecto económico. Si el éxito no es total… intenta de nuevo.

CAPRICORNIO Aléjate de lugares sombríos y personas quejumbrosas y conflictivas. Acércate a lugares soleados y comparte la vida con gente exitosa. Esa es tu onda astral.

ACUARIO La novedad tocará a tus puertas. Concéntrate en la electrónica, la publicidad y la televisión. Quizás debas alejarte del medio que te rodea hasta ahora. Pero, será para bien. Suerte.

PISCIS Si vas a emprender ese negocio, empieza por lo elemental. Pronto recibirás ayuda de quien menos imaginas. No escuches a quien pretenda desanimarte. Buena suerte.