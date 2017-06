14 de junio | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Importante noticia causa alegría y a la vez…complica el panorama. Muchas manos en un plato….originan arrebato. Medita a solas, para resolver tus problemas. Mucho Cuidado.

TAURO Buena idea empieza a germinar. Trata de pulirla gradualmente, sin invitar a demasiados socios. Cada quien tiene sus propias ideas. Tú aprovecha las tuyas. Será para bien. Suerte.

GÉMINIS En todos los aspectos-y, princi­palmente en el amor- uno cosecha aquello que haya sembrado. Si crees ser el (al) más astuto(a) del mundo, pronto comprenderás tu error. Paciencia.

CÁNCER No tienes nada que discutir con ese “alguien” de tu pasado. Si acaso, trata de cumplir obligaciones contraídas. Nada más, Por ahora, concéntrate en el trabajo. Así te irá bien.

LEO Tú no necesitas de “alguien” que se em­peñe en discutir todas tus decisiones. Por ese camino, solo conseguirás amargar tu vida. Trata de arreglar el tema mediante el diálogo. Ojalá puedas.

VIRGO Ese “alguien”, precisa comprensión, tolerancia y uno que otro buen consejo. Si continúas criticándolo, perderás su cariño muy pronto. Todos creemos de vez en cuan­do, tener razón.

LIBRA Este mensaje es reiterado. ¿A dónde crees que te conduce tus frecuentes discusio­nes con ese “alguien”? Piénsalo y respóndete a ti mismo(a). Así conservarás a tu pareja. Vale la pena.

ESCORPIO Tus enemigos no duermen y no los consideres simples competidores. Tu gran fuerza estará en tu capacidad de trabajo. No gastas energías en discrepancias inútiles. Suerte.

SAGITARIO Si consigues asociarte con la persona indicada, podrás realizar tu proyec­to, empezando por una pequeña inversión. El “Chef” Adriá, empezó con cuatro mesitas. Piénsalo.

CAPRICORNIO Los celos de ese “alguien”, son muestras de inseguridad psicológica. Un problema muy difícil de superar. Analiza el asunto y decide en consecuencia. Puede haber peligro.

ACUARIO Si el trabajo que haces, te ator­menta y te desagrada, te estás matando en vida. Revisa tu verdadera vocación y trabaja en lo que más te agrade. Por ese camino llegarás al éxito.

PISCIS Amar a dos, es un mal negocio. Lo mismo que intentar servir a dos amos. Así se tira por la ventana, la tranquilidad, que es, el lujo más caro del mundo. En el mundo actual, ya no hay secretos.