15 DE MAYO | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Más allá de las muchas palabras, sólo queda una desilusión. Exige resultados, sin alterarte. Así te irá mejor. Aparece personaje que puede ayudarte mucho.

TAURO Complicación es aparente. Sólo se trata de una sencilla distensión del tiempo. Haz ejercicio de paciencia y no dejes de con­sultar a tus más confiables contactos. Viene gran solución.

GÉMINIS Nuestro enemigo más poderoso, somos nosotros mismos. Descarta la vieja indecisión y demuestra que sabes cumplir compromisos. Ese “alguien” confía en ti. Buena suerte.

CÁNCER Ahora, empieza una nueva etapa. No la ensombrezcas resucitando malos há­bitos. Cumple lo que prometas y no bus­ques ganancias “extraordinarias”. Positivas amistades.

LEO Concéntrate en el trabajo. El amor, se va acrecentando y tiene visos de seriedad. Planifica tus gastos y no cuentes tus proble­mas financieros. Se acerca importante ayuda. Suerte.

VIRGO Si no crees en la suerte, ella nunca se acercará a ti. A la hora del amor, olvida críti­cas y regaños. La ternura atrae a la fortuna. Juega moderadamente a los números 074 y213.

LIBRA El amor verdadero, te ayuda a sobre­llevar ciertas dificultades. Tu pareja te apoya incondicionalmente. No escuches críticas ni opiniones envidiosas. Tu amor, triunfará de todos modos.

ESCORPIO Tus problemas tienen la medida de tu coraje. No sólo saldrás adelante, sino que encontrarás un nuevo camino laboral. Deja a un lado posibles aventuras y consá­grate a quien quieres.

SAGITARIO Cuando no entiendas un miste­rio, déjalo para que algún sabio lo interprete. Esa es una señal de alarma. Aléjate de esa situación y esas personas. Otras puertas se abrirán pronto.

CAPRICORNIO Lo que se entiende por “bue­na suerte”, es una serie de coordinaciones cósmicas vitales. Cuando algo debe suceder, sucederá de todos modos. Juega al 965 y al 463.Suerte.

ACUARIO Decídete por lo nuevo, pero hazlo con pies de plomo. Espera a conocer bien a ese “alguien”, antes de dar un paso adelante. No pidas consejo a quienes no tienen capaci­dad. Calma.

PISCIS No has tomado en serio el planea­miento que hoy te confunde. Espera antes de anunciar tu decisión. Plantea serenamente tus condiciones. No juegues con el amor.