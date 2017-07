17 DE JULIO | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Es inútil insistir. Ese “alguien”, empezó a marcharse hace un buen tiempo. Tu valeroso temperamento te llevará por la senda del olvido. Debes fijar la atención en sanas distracciones.

TAURO Inconvenientes iniciales, abren la pauta de un ventajoso proyecto. No pierdas la fe ni el entusiasmo. Tú saldrás adelante. Las metas que te has fijado, están en tu camino de realizaciones.

GÉMINIS Avanzas a pesar de ciertas ligere­zas que debes controlar. Si estás realmente enamorado(a), toma el asunto en serio. A nadie le gusta convertirse en juguete de nadie. Piénsalo.

CÁNCER Aplícate a las ventas y compórtate con absoluta honestidad. Por ese camino encontrarás el éxito. Fíjate metas medianas. Y luego, a partir de ellas, trata de avanzar. Triunfarás.

LEO Conocerás personas que pueden signi­ficar mucho en tu vida. Pero no mezcles el amor, con el trabajo. Tu ilusión llegará, pero por otro camino. Ordena tus finanzas y honra tus deudas.

VIRGO Quizás, ese “alguien” es la persona que estabas aguardando. Un intenso diálogo-con algo de diversión- te hará ver la realidad muy claramente. Viene buen dinero. Y será pronto.

LIBRA No entres en coqueteos que hagan maliciar inconducta amorosa. Muy cerca-qui­zás a tu lado ya- está quien te ama verdade­ramente. Y eso, es un tesoro que no debes descuidar.

ESCORPIO No escuches a quien te trae chismes. Si lo analizas bien, no se trata de una buena persona. Y convendría averiguar cuáles son sus verdaderos fines. No reveles tus secretos. Peligro.

SAGITARIO Ese “alguien” no cree en ti. La verdad, se abrirá paso muy pronto. Deberás afrontar una revelación desagradable. Pero eso,-a mediano tiempo- resultará altamente favorable para ti.

CAPRICORNIO Un viaje vinculado a nego­cios, aportará a tu vida nuevos horizontes. Toma las cosas con calma. Poco a poco, irás tomando nota de una realidad sumamente grata y positiva.

ACUARIO Una vieja canción despertará nostalgias en tu corazón. Pero debes tener presente, que el pasado, quedó en el ayer y nadie puede revivirlo. Viene grato viaje…con amor, además.

PISCIS Golpe de fortuna. Te ayuda a equili­brar tu presupuesto. Ahora, debes desarro­llar nuevos proyectos. Piensa en piscinas, mascotas y relaciones públicas. Por ahí hay un buen dinero.