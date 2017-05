19 de mayo | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Ten presente que la vida está cam­biando. Lamentarse es perder el tiempo que podrías emplear en cambiar tu vida. Ese “alguien” quiere verte en plan triunfador. Viene buena noticia.

TAURO Piensa creativamente y aprovecha auspicio Sol-Venus. Sólo atraviesas una temporada difícil y tú sabes muy bien como sobrellevarla. Se acerca gan cambio laboral. Buena suerte.

GÉMINIS Ese “alguien” descubre tus “gra­ciosas mentirillas” y poco a poco, te aprecia menos. Si te interesa, háblale con cariño y con la verdad en todo momento. El amor, vale la pena.

CÁNCER Ahora empiezas a tomar la vida en serio. La disciplina fortalece el espíritu. Visualiza u triunfo y de seguro triunfarás. Reconstruye tu imagen y vencerás a los(as) chismosos(as).

LEO Si no vas a dirigir el proyecto, mejor piensa en otra cosa. Tú eres muy mal “Núme­ro Dos”. Evita que ese “alguien” te hable de su pasado. Para el amor: “hoy, es la Eterni­dad”. Felices sueños.

VIRGO Haz “marketing personal”, sin perder la sonrisa. Muéstrate tal como eres y fre­cuenta lugares y compañías, donde puede encontrarse tu “alma gemela”. Eso, funciona siempre.

LIBRA Si no tienes pareja formal, no te desesperes. Los libreanos de ambos sexos, tienen admiradores (as), hasta el fin de sus días. Por algo su gran regente es Venus. Buena suerte.

ESCORPIO Cuando se ama, es bueno “saber pelear”, sin ofender a ese “alguien”. Hay palabras que no deben usarse nunca jamás, porque lastiman de manera inolvidable. Piénsalo bien, ahora.

SAGITARIO Dicen que “en toda broma, hay un fondo de verdad”. Quien te critica amargamente, de seguro no te quiere bien Y entonces, como aconseja el dicho: “a otra cosa, mariposa”.

CAPRICORNIO La vida y el amor tienen etapas. A los treinta,-por ejemplo- no se puede vivir un romance “quinceañero”. Eso, no quiere decir, que se pierda el buen humor y la galantería. Tampoco.

ACUARIO Hace rato que la vida, te está diciendo lo necesario que es cambiar. Lo que fracasó ayer, no debe repetirse, porque ya trae una carga negativa y predispone a la derrota. Buena suerte.

PISCIS Trabaja en l que te gusta y te proporciona alegría. Seguro es lo que mejor sabes hacer y te proporciona más beneficios. Los hindúes llaman “dharma” a lo que haces mejor que nadie.