Olinda Castañeda hace las pases con el padre de su hija

La modelo Olinda Castañeda aseguró que se encuentra “feliz” porque atrás quedaron los problemas que tenía con el padre de su hija, Jean Francois. Ella asegura que su alejamiento de la farándula le sirvió para darle “tranquilidad” a su vida y que llegó a un buen acuerdo con su expareja respecto al régimen de visitas de su pequeña de 5 años.

“Con el padre de mi hija todo está bien, hemos acordado tener un régimen de visitas, a él le toca dos fines de semana al mes y todo bien”, comentó Castañeda a Karibeña.

-¿Ya no habrá más enfrentamiento?

No, todo está bien. Por mi parte estoy bien, feliz, tranquila, decidí alejarme de la televisión para estudiar actuación, estoy con el tema de mi marca de ropa, ahí voy con varios proyectos y dedicándome a mis hijos. El mundo del espectáculo se puso muy cochino, no me daba tranquilidad y ahora prefiero dedicarme a los nuevos proyectos que tengo.

-¿Te veremos en alguna novela?

Estoy en mi segundo taller de actuación y por ahora no tengo propuestas, pero me preparo para cuando se dé la oportunidad.

-¿Sigues con tus shows de modelaje?

Sí, ahorita estamos lanzando ‘Colitas Perú’ para el verano, en año nuevo estaremos en Camaná. Tenemos varias fechas cerradas y todo bien, alejada de la televisión. (D. Bautista)