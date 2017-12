Jeannine Gonzales arremete con todo contra Christian Domínguez

Luego que el ‘wachimán’ Christian Domínguez quedará como mentiroso en el programa ‘Espectáculos’ y reconociera ante las cámaras que el calzón de Isabel Acevedo fue encontrado en su mochila por su expareja Karla Tarazona, quien salió al frente fue la animadora boliviana Jeannine Gonzales que en su momento también señaló que tuvo un romance con este.

Hace unos años, Jeannine dijo que tuvo un romance con Domínguez cada vez que llegaba a Bolivia de gira con la orquesta Hermanos Yaipén y en ese entonces habría estado con Vania Bludau. Luego de ver en YouTube las imágenes donde él reconoce su infidelidad a Tarazona, la boliviana recordó que en su momento “nadie me creyó y hasta dijeron que me estaba colgando de su fama”.

“Yo siempre lo dije desde la primera vez que fui y hablé con los medios pero según todos yo me quería colgar de su ‘fama’… pero el tiempo me dio la razón. Christian Domínguez es un tipo sin pantalones y sin huevos (por no decirle MARICONAZO) creo que sólo sirve de amante o amigo o capaz que ni eso”, escribió la boliche desde su cuenta oficial en Facebook.

Como se sabe, en su momento Domínguez hasta amenazó a Jeaninne con demandarla por difamación luego que se sentó en el recordado programa ‘El valor de la verdad’. “Nadie me creyó en su momento… Pero para que vean”, finalizó Gonzales.