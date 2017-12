Chenecou a Micheille Soifer: “Ella tiene doble moral”

El cantante dominicano Chenecou, deja atrás los enfrentamientos con sus compatriotas Jeicy y Kevin Blow para concentrarse en su carrera musical cerrando el 2017 con su tema, “Ay Amor“, compuesto por el exitoso productor musical Juan Carlos Fernández.

El cantante urbano demuestra su talento, intentando dejar atrás los enfrentamientos y peleas mediáticas con Micheille Soifer, pese a que estas continúan.

“Micheille tiene doble moral porque se pasea por todos los canales y medios de comunicación diciendo que no quiere que la relacionen más con Erick Sabater y que quiere mantenerse alejada de los escándalos, sin embargo trabaja como imagen con él en una marca de lentes y salen hasta en la caja del panetón. Por eso los comentarios que hizo Kevin en torno a la vida personal de Erick son porque Micheille se lo cuenta… y eso es bien bajo”, sentencia el dominicano.

Por otro lado, el tema “Ay Amor” ya se encuentra sonando en las radios y todas las plataformas musicales a nivel mundial, de la mano de Dan Entertaiment manager internacional.

Kevin Blow defiende a Micheille Soifer

El cantante dominicano Kevin Blow está indignado porque la animadora infantil Yola Polastri comentó que “lo mejor que sabe hacer Micheille Soifer es comer”, respecto a su incursión en los shows infantiles. “Mi opinión es reducida porque no conozco la trayectoria de la señora, no sé qué hace, escuché por primera vez su nombre cuando hizo un comentario desagradable hacia Micheille. Está Navidad le estará yendo mal, la última vez que habló de Micheille le funcionó y la verdad me parece fuera de lugar y desagradable que una mujer se exprese así de otra mujer. La señora tiene que asesorarse más porque da vergüenza sus comentarios ofensivos”, sostuvo Kevin Blow a Karibeña.