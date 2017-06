21 de junio | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Buen momento para delimitar funcio­nes con la pareja. El amoroso orden, evitará dañinas confusiones en momentos de crisis. Se acercan momentos de difícil prueba. La unidad es importante.

TAURO Tienes ante ti una gran puerta abierta. Debes franquearla con decisión e inteligencia. Recuerda “El Poema de la Espa­da”, que aconseja: “No me saques sin motivo, ni me envaines sin honor”.

GÉMINIS El prestigio personal, es bandera y armadura. Por lo tanto, debes cuidarlo celosamente. Esos chismes baratos, no con­seguirán afectarte, siempre y cuando no les restes atención.

CÁNCER Planifica bien tus acciones y evi­dencia honestidad en todos tus actos. Por ese rumbo, ganarás buen dinero y vivirás tranquilo. Ese “alguien” espera que lo hagas así. Buena suerte.

LEO No esperes el reconocimiento. La huma­nidad no es muy propicia a aceptar el triunfo. De todas maneras, tú impondrás esa per­sonalidad Leo que te caracteriza. No dictes órdenes en el amor.

VIRGO Estás capacitado (a) para gerenciar medianos proyectos y manejar asuntos con­tables. En asuntos amorosos, piensa, decide y actúa. Todo a su tiempo. Vienen grandes noticias de lejos.

LIBRA No puedes manejar dos compromisos a la vez. Si no resuelves la encrucijada, tarde o temprano te acercarás al abismo. La inteli­gencia debe vencer a la sensualidad. Suerte.

ESCORPIO “Si vives recordando a un viejo enemigo, eso quiere decir que él te venció”-, dijo el sabio Confucio. Cierra la puerta al pasado y se abrirán las ventanas del futuro. Viene buen dinero.

SAGITARIO Ese “alguien” te comprende y te admira y esa, es una buena señal. Las opiniones familiares y vecinales, deben ir quedando a un lado, si quieres alcanzar tu propia felicidad y no la ajena.

CAPRICORNIO Las experiencias de la vida, hay que aquilatarlas, como grandes lecciones que nos aporta el destino. No es inteligente, tropezar dos veces con la misma piedra. Recuérdalo.

ACUARIO Ahora es el momento de pasar a la acción, pero teniendo en cuenta líneas gene­rales. Los detalles se irán resolviendo solos. Un nuevo amor, se anuncia en tu horizonte.

PISCIS Si pretendes burlarte de alguien porque lo notas débil, estás contrayendo un doloroso “karma”, que algún día te pasará la factura. Reserva tu fuerza y tu valor, para enfrentar a los grandes.