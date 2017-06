30 de junio | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Es inútil discutir con quien tiene arraigados ciertos prejuicios. Revisa tu estrategia, o correrás serios riesgos. Espera buenas noticias en cuanto a problemas lega­les. Buena suerte.

TAURO Tu falta de paciencia te originará “dolores de cabeza”. Haz un ejercicio de to­lerancia, mientras debas alternar con ciertas personas. Hay dos oportunidades de trabajo. Una es buena.

GÉMINIS No es buen momento para escu­char consejos. Tú no estás para escucharlos. Sin embargo debes atender a tu propia intui­ción, a fin de no persistir en viejos errores. No te mientas.

CÁNCER Has empezado bien. Mírate al espejo y notarás como influye en ti el cambio de actitud. Eleva una oración a Dios, dándole gracias por esta nueva oportunidad. Y no la pierdas.

LEO El amor, es algo que sucede entre dos. No se trata de una dictadura, y mucho menos de una monarquía. Ese “alguien” merece un trato más cariñoso. Compréndelo de una vez.

VIRGO Estás muy bien capacitado (a), para el empleo que pretendes, pero también es tiem­po de que emprendas un pequeño negocio. Piensa en artefactos electrónicos. Ganarás.

LIBRA Tu variación de actitud, es muy inteligente y favorece tu relación con ese “al­guien” que te quiere tanto. Si se comparte la vida, hay que hacerlo con dulzura y alegría. Piénsalo bien.

ESCORPIO Se van extinguiendo los malos recuerdos y ciertos viejos rencores que te han hecho mucho daño. Se acerca “alguien” que te dará nuevos deseos de vivir el amor. Suerte.

SAGITARIO Analiza fríamente, si ese “al­guien” es lo que tu esperabas. La tolerancia y el esfuerzo por comprender, tienen un límite preciso y tú, has empezado a superarlo. Medita un poco

CAPRICORNIO Alguien de tu ayer equivoca­do, hará un intento por volver a tu vida. De sobra sabes que eso, no puede ni debe ser. El viejo Saturno, es también, “Patrón del Buen Consejo”. Escúchalo.

ACUARIO Buen momento para iniciar peque­ño negocio y…para empezar a conocerte sin­ceramente con ese “alguien”. La conversación es n valioso camino en busca del verdadero amor.

PISCIS Tu habilidad para las ventas y tus sen­timientos nobles, son ideales para empren­der un negocio de mascotas. Darás un buen servicio y ganarás un dinero. ”Alguien” trata de dominarte.