31 de mayo | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Si te parece que vas ganando, no exageres en el alarde. Las consecuencias po­drían ser tremendas. Ese “alguien” necesita entender hasta que punto puede llegar en alas de tu cariño.

TAURO Las circunstancias ponen a prueba tu paciencia. Si ya has soportado lo mucho, lo demás, será lo de menos. Atiende tu salud y espera una temporada de grandes éxitos. Buena Suerte.

GÉMINIS Ese “alguien” está enterado de lo que debió ser un secreto. De ahora en ade­lante, todo cambiará entre ustedes. Te toca decidir, si sigues o no, en esta relación. Sin llanto. Calma.

CÁNCER Si te pones a revisar tus culpas del ayer, no avanzarás lo necesario. Cuando hayas culminado la primera de tus grandes metas, puedes pactar conversaciones con ese “alguien”. Antes no.

LEO Esa persona de tu ayer, pretende hablar de cosas que pasaron. Eso, no existe y nadie puede modificarlo. La cita propuesta no ten­dría razón de ser. No hay nada que tratar.

VIRGO Si ese “alguien” evoca tanto su pa­sado, es porque se quedó atrapado(a) en ese tiempo. Hazlo notar y si persiste, prepárate a decirle: ”adiós”. Eso, no tiene remedio. Suerte.

LIBRA Revisa tu conducta y comprenderás que tus muchas virtudes, se ensombrecen por tu afán de discutir. Es como echar al mar el tesoro que te hace tan importante ara ese “alguien”.

ESCORPIO No combatas la maledicencia con frases violentas.“A palabras necias, oídos sordos”. Tienes mucho que hacer, para dete­nerte en tonterías.

SAGITARIO Presta atención al mensaje de tus sueños. Podrían aportarte un mensaje profético. Sobre todo, si en ellos, aparece algún ser querido, hoy, en otra dimensión del universo. Ten Fe.

CAPRICORNIO Alguien de buena voluntad te propone ampliación de horizonte laboral. De ti depende aprovechar la oportunidad. Favo­rable sextil Luna-Mercurio, auspicia dinero.

ACUARIO La renovación debe empezar por la imagen personal. Debes estar listo(a), para decisiva entrevista de trabajo. Temas como relaciones públicas, electrónica y televisión, prometen.

PISCIS Muchos trataran de apartarte del camino que ya vienes recorriendo. No lo permitas. Antes bien, introduce novedades en tus asuntos. Y recuerda: “Nunca el Mal, ha sido un camino hacia el Bien”.