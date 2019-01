Ivana Yturbe pechó a exvengadora Tilsa Lozano

Tilsa Lozano confirmó los rumores que el día del cumpleaños del ‘Zorro Zupe’ tuvo un impase con Ivana Yturbe. Al parecer la modelo le reclamó por un audio que –dicen- viene circulando en donde la modelo no hablaría nada bien de su ahora saliente, el futbolista Jefferson Farfán.

Según trascendió en el programa ‘Válgame Dios’ un maquillador habría grabado a la ‘Princesita Inca’ hablando de más sobre la ‘Foquita’ y la exvengadora estaría enterada de todo. “Creo que la chibola se equivocó de persona, vino a hablarme a mí de algo que no entendía, de algún roche que habían tenido dos amigos de ella y yo no tenía nada que ver ahí”, señaló ‘Tili’.

“La verdad es que ese día casi ni había tomado, las demás personas habían tomado un poco. Entonces estaba en otra frecuencia. Ni siquiera entendí lo que pasó, pero le dije que no tenía nada que ver en el asunto. ¿Me vino a parchar? No, no creo que sea tan tonta de parcharme (risas). Vino a comentarme en un estado eufórico de una persona a las 4:00 de la mañana. Ella es intensa pues”, aseveró Lozano.

Tilsa señaló que no tiene nada que ver en el problema y hasta dejó entrever muy a su estilo que Ivana no sería lo que aparenta. “Jefferson está soltero y puede hacer lo que le da la gana. En todo caso con Ivana no se sabe (risas), físicamente me parece preciosa, pero puede ser bonita y ser una mala persona también”, finalizó.