La ex pareja del jugador Paolo Guerrero, Thaísa Leal, rompió su silencio y habló por primera vez del fin de su romance. Aunque no quiso dar detalles, no negó para nada la separación con el ‘Depredador’ desde inicios de este año.

“Yo pienso que no tengo que aclarar nada porque es mi vida personal, entonces yo no tengo que decir nada”, dijo en el programa ‘Magaly TV: la firme’ la brasileña sobre su relación con Guerrero.

“Yo soy Thaísa, yo tengo una historia toda, yo tengo una vida, yo no soy solamente una cosa… yo soy Thaísa mujer, trabajo, soy nutricionista y tengo tantas cualidades, tantas cosas que decir, entonces yo quiero ser conocida por mi vida profesional y no por mi vida personal”, añadió. Al ser consultada de qué es lo que siente cuando le mencionan a Paolo Guerrero, la rubia respondió: “mucho cariño”.

ALONDRA CADA VEZ CERCA

En tanto siguen creciendo los rumores de una reconciliación entre el capitán de la selección nacional y Alondra García Miró, luego que ‘Válgame Dios’ comprobara que la modelo volvió a usar la cadenita de corazón que le regaló él cuando fueron pareja. En un video reciente en su cuenta oficial de Instagram, se le vio a la ojiverde con la joya en mención.