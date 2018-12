63 años de glorias y alegrías: Sporting Cristal cumplió ayer un año más

Con el triunfo contundente de Sporting Cristal frente a Alianza Lima por 4-1 en Matute no solo fue el primer paso al título, sino también una buena forma de iniciar las celebraciones por sus 63 años de vida institucional. El club rimense fue fundado un día como hoy en 1955 en el Rímac y los hinchas esperan coronarlo a lo grande este domingo logrando su estrella 19. El cuadro celeste quienes en su primer año en el fútbol profesional lograron el título del Descentralizado en 1956 han logrado ganarse un nombre en el fútbol peruano y diversas figuras han vestido la camiseta celeste. Los cerveceros son los primeros tricampeón así como el que más títulos sumó en la era profesional (desde 1951). El ‘Tri’ fue en los años 1994-1995-1996 con grandes futbolistas como Julio Balerio, Pedro Garay, Flavio Maestri, Alex Magallanes, Roberto Palacios y Jorge Soto.. Entre sus máximas figuras en su historia destacan Alberto Gallardo, Alfredo Quesada, Rafael Asca, Ramón Mifflin, Orlando de La Torre, Eloy Campos, Fernando Mellan, Roberto Elías, Roberto Mosquera, Julio César Uribe, Julio César Antón, Percy Olivares, Jorge Soto, Nolberto Solano, Roberto Palacios, Erick Delgado y Alberto Rodríguez.

LA PALABRA DEL PRESIDENTE

Federico Cúneo, presidente de Sporting Cristal, señaló que espera que este domingo Víctor Hugo Carrillo haga un buen trabajo a pesar de su hinchaje. “Es un día importante para nosotros pues es nuestro aniversario y la alegría que nos ha dado el equipo ayer al lograr dar el primer paso hacia el título. Es una linda coincidencia pero también tenemos que tomarlo con calma porque lamentablemente la diferencia de goles no existe y tenemos que afrontar el partido del domingo como si solo hubiera quedado 1-0”, dijo Cúneo a Radio Ovación. El directivo se refirió al gol anulado a Cristal ante Alianza por una posición adelantada que no existió. “Hay un juez de línea, un árbitro en el campo y otro detrás del arco y fueron los únicos que no vieron que el gol era válido pero prefiero no hacer más comentarios. Solo espero que el partido del domingo sea correctamente arbitrado, confío en que Víctor Hugo Carrillo haga un buen arbitraje. En el mundo futbolístico dicen que es hincha de Alianza pero confío”.