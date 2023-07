Compartir Facebook

Magaly Medina desató su ira contra Greyssi Ortega quién al parecer se habría burlado de la ayuda que le brindó la conductora.

La «Urraca» no dudó en responder a la hermana menor de Milena Zárate tras su recientes declaraciones.

La ‘parcha’

Magaly Medina no dudó en pronunciarse en su último programa al escuchar las palabras de Greyssi. Y es que la colombiana fue entrevistada en el programa de Lady Guillén y contó su versión de los hechos.

Greyssi afirmó que no estaba segura si podría ingresar al Perú tras volver, siendo este uno de sus más problemas.

Por lo que la «Urraca» recalcó que ya había averiguado antes la situación de Greyssi, por lo que consideró que todo lo que decía eran excusas.

«¿Tú crees que nosotros irresponsablemente te haríamos los trámites para que te quedes en el aeropuerto con tus hijos? Hasta para mentir hay que saber y no digas pachotadas”, dijo.

Incluso la colombiana reveló que estaría regresando a Perú la otra semana junto a sus hijos, versión que Magaly refutó.

“Cómo vas a regresar a Perú en una semana, hasta en eso mientes, porque este empresario también sabe cómo eres y vas a tener que pedirle a Ítalo que te los pague o algún otro tonto”, dijo la conductora.

Se la tiene jurada

Por otro lado, Magaly resaltó que no volverá a caer en las palabras de Greyssi a pesar de que pensó en que podía ayudarla tras asegurar ser víctima de violencia física y psicológica.

“A mí me agarras de tonta una sola vez, mírame bien, a mí no me vuelves a manipular, no te vuelvo a creer, anda búscate otros tontos que te ayude y esos pasajes ya los perdiste”, dijo la «Urraca».

Como se recuerda Greyssi Ortega se comunicó con la producción de Magaly para pedir ayuda por ser presuntamente víctima de violencia física de parte de su pareja Ítalo Villaseca., por lo que la conductora le consiguió pasajes para que retorne a Perú junto a sus pequeños, pasajes que nunca usó.