¿A Micheille Soifer aún le mueve el piso Erick Sabater?

La “guerrera” Micheille Soifer sigue generando polémica tras su último encuentro con su ex pareja Erick Sabater en el set de “Esto es Guerra”, pues algunos de sus seguidores señalaron que la cantante aún siente algo por el dominicano.

Ante esta situación, la bella Micheille salió al frente para aclarar que su ex pareja no le “mueve” el piso y, por el contrario se encuentra muy bien a lado de Kevin Blow. “No, nada que ver”, sentenció.

“No tiene por qué molestarse ni nada, al contrario, está muy bien conmigo”, señaló en referencia al cantante Kevin Blow.