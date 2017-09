A un año de la muerte de Ricky Tosso su hijo le envía emotivo mensaje

Lo lleva en su corazón. A un año de la partida de Ricky Tosso, su hijo, Stefano Tosso, escribió un emotivo mensaje dedicado a su padre a través de su cuenta de Facebook. “Un año desde que te fuiste, mejor amigo. Un año y a la vez 5 minutos. El hombre más bueno y puro que he conocido. Me enseñaste haciendo, con el ejemplo, cómo debe criar un buen padre. Y viéndote me enamoré de la actuación, del arte. Siempre me diste alas propias y me pusiste las cosas en la mesa, con realidad pero con amor. Me enseñaste a perdonar y a no guardar rencores. A buscar siempre mi paz y felicidad. A ser honesto conmigo y justo con los demás. Ahora te siento conmigo de otra manera”, escribió Stefano.

“Te extraño siempre, te amo siempre. PD : yo sé que te ca… de risa con los chongos de humor negro”, añadió el joven actor.