A Vania le llega ‘wachimán’

Sobre la posible presencia de su ex Christian Domínguez en la final de ‘El Gran Show’, la modelo Vania Bludau dijo sentirse relajada y no le importa qué personaje viene a participar al reality de baile. “Todos me preguntan eso. No estoy enfocada en eso. Sé que vendrán grandes bailarines, concursantes, buenos participantes, pero más no. No estoy pensando quién va a estar. Es cosa de la producción, soy consciente de lo que pasará pero no me quita el sueño”, señaló.

Asimismo, la bailarina dijo sentirse relajada ya que viene ensayando duro para alzar la copa. “Estoy dando todo, estoy relajada. No me importa las personas como dije. No me causa ninguna emoción, es hibrido para mí. Estoy pensando en la final, en mi coreografía, hasta he dejado de lado mis cosas personales”, declaró a diario Karibeña.