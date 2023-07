«A veces no nos dan la cola preferencial», Chikiplunes piden más empatía

Compartir Facebook

Los ‘Chikiplunes’ caracterizados por Katy Prado y José Luis Ríos afirmaron que las personas no tienen mucha empatía por su condición y eso los afecta como personas.

La popular pareja fue entrevistada en ‘Estas en Todas’ contó experiencias que les toca pasar al no ser una pareja común y corriente y que los ha llevado a ingeniárselas para salir adelante.

Indiferencia

Es así que Katy y José Luis declararon para el programa que todavía existen personas que discriminan su apariencia física y no se le da el debido respeto que se merecen.

Es así que ambos afirmaron que en ciertas ocasiones no les permiten hacer cola preferencial porque les reclaman que ellos pueden esperar como cualquier otra persona.

«Igual en las colas de los bancos, pero hay muchas personas que no entienden la condición y nos dicen y reclaman que no queremos formar cola cuando no es así, es que nosotros no podemos estar mucho tiempo parados, nos hace daño», dijo Joise Luis.

Además, los famosos ‘Chikiplunes’ comentaron que cuando suben a algún transporte público poseen un carnet que confirma su condición y tienen acceso a los asientos reservados.

«Lo que si es cuando vamos en el carro tenemos nuestro carnet preferencial y nosotros tendríamos que tener acceso a los asientos reservados», dijo Chikiplum.

Es por ello, que los ‘Chikiplunes’ pidieron a las personas que los conoces y a los que no tener un poco más de empatía porque vivir con esa condición tiene sus desventajas físicas.

«Quisiera pedir la empatía de las personas, sobre todo para aquellas personas, niños, personas mayores que lo padecen. Ataca a 1 de cada 25 mil personas», finalizó.

Problemas de salud

Por otro lado, Katy recordó que en su etapa de embarazo sufrió mucho ya que su hija es tamaño promedio y cargar con una bebé tan grande le llevo a tener problemas en la columna.

Gracias también al apoyo de José Luis, Katy pudo finalizar su etapa de gestación satisfactoriamente.

«Cayetana es una persona de tamaño promedio y pesada, Katy estaba muy cansada y no podía dormir bien. Yo decía cómo yo no llevo el embarazo para poder ayudar un poco», reveló el actor cómico.

Y es que la condición que padecen ambos Chikiplunes los ha llevado a cuidarse mucho para poder seguir laborando con normalidad.

«Es por una cuestión de la condición misma, no es que nazcas con la dolencia. Yo no puedo abusar de caídas porque nosotros tenemos acondroplasia, tenemos la cadera, la columna es hacia adentro y sale y por eso dice que somos potoncitos», dijo Joseé Luis.

¿Qué es la acondroplasia?

La acondroplasia es uno de un grupo de trastornos que se denominan condrodistrofias u osteocondrodisplasias. Estos trastornos genéticos poco frecuentes causan problemas con el desarrollo de hueso, cartílago y tejido conectivo.

Esto evita el crecimiento de los huesos y afecta principalmente a los huesos largos en los brazos y piernas. Las personas con acondroplasia tienen una estatura baja, con una altura promedio por debajo de 4 pies 6 pulgadas (137 centímetros).