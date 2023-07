Compartir Facebook

El exfutbolista Abel Lobatón fue invitado al set de ‘América Hoy’, donde cuestionó duramente la capacidad de Óscar del Portal como periodista deportivo.

El hecho sucedió hoy cuando durante el programa anunciaron la llegada de un invitado y especularon que sería el periodista deportivo. Antes esto, la expareja de Melissa Klug se pronunció al respecto y no pudo evitar cuestionar los conocimientos futbolísticos de Óscar del Portal.

“¿Edson (Dávila), Óscar del Portal sabe de futbol? Dijeron alguien que sabe de futbol”, preguntó el exfutbolista.

Por su parte, Valeria Piazza salió en defensa del comentarista y habló sobre el programa de fútbol que óscar tiene junto a Erick Osores.

“Óscar y Erick (Osores), los dos saben mucho de fútbol, hasta tienen un programa los domingos”. respondió.

Sin embargo, esto no le pareció suficiente a Abel, quien continuó menospreciando los conocimientos del periodista deportivo.

“Tú sabes que todos los periodistas no saben de futbol. Óscar del Portal no es que sepa de futbol, que sea comentarista deportivo, no significa que sepa de futbol”, indicó.

Valeria defendió nuevamente al periodista deportivo y alegó que Óscar había estudiado en una universidad para obtener el puesto que tiene. No obstante, esto no fue suficiente para el exfutbolista, quien volvió a criticar al comentarista.

“En los libros que ellos estudian no dicen como pegarle al balón y tampoco dicen como cantar el himno nacional cuando representas a tu país. Que sigan leyendo libros”agregó.

Abel Lobatón habló sobre los presuntos hongos de Jefferson Farfán

Durante el programa, el exfutbolista también se pronunció sobre las recientes especulaciones acerca de un presunto hongo en la mano de Jefferson Farfán.

“Siempre se supo que los jugadores de futbol tienen en su mayoría hongos porque se duchan en los camerino y en el agua proliferan los hongos y se contagian”, comentó Ethel Pozo.

Tras esto, el exfutbolista no dudó en confirmar los dicho por la hija de Gisela, pero indicó que los hongos que tienen los futbolistas son en los pies. Además, recomendó preguntarle directamente a Jefferson, pues podría ser sangre coagulada.

“Normalmente el 90% de futbolistas, por no decir todos, tienen hongos en los pies, pero en las manos no (…) Yo creo que se ha chancado, porque primero hay que preguntarle qué es lo que tiene, uno se puede chancar en la puerta. Puede ser sangre coagulada también”, indicó Abel.