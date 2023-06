Compartir Facebook

Abel Lobatón se refirió sobre la reciente pelea de su hija Samahara con Melissa Klug, por lo que el exjugador no dudó en respaldar a su primogénita.

A pesar de que su hija compartió por redes que se encontraba soltera una vez más, Lobatón siempre se ha mostrado del lado de su engreída.

La respalda

Abel fue entrevistado en el programa de ‘América Hoy’ donde fue cuestionado sobre la actual relación de la ‘Blanca de Chucuito’ con su hija Samahara, por lo que al inicio se hizo el desentendido.

«Sabemos que la relación con Melissa no está muy bien”, consultó la reportera del programa.

“No, hasta donde tengo entendido, todo está muy bien. Yo no sé por qué dicen que todo está mal”, dijo el exfutbolista queriendo apaciguar las aguas.

A pesar de esquivar la pregunta la reportera insistió en que opine sobre la nueva pelea que tendría su hija con la empresaria a lo que Lobatón terminó respondiendo que es normal peleas entre madres e hijos.

“Es parte.. quién no se pelea con sus hijos. Igual el amor de mamá leona de Melissa, siempre va a estar ahí y por sus hijos saca las garras”, acotó.

Asimismo, reveló entre risas que el se hace cargo de su hija y Jesús Barco de Melissa.

«Yo lidio con Samahara, que Barco lidie con Melissa», dijo el ex pelotero pues esta no es la primera vez que Melissa y Samahara tienen diferencias.

Minimiza su ruptura

Por otro lado, Lobatón opinó sobre la reciente separación de su hija con Youna y contó como estaría su engreída sentimentalmente, tras nuevamente afrontar una ruptura.

“La verdad no sé mucho del tema, pero afectada tampoco creo que esté, porque está que se viene (de Estados Unidos)”, dijo el ex deportista descartando que su hija esté afectada.

Además, aseguró que tenía una relación cordial con el padre de su nieta y no compartían mucho pues no le gusta el fútbol.

“Yo no me meto en temas que no son míos. (Sobre si hablamos) no le gusta el fútbol, entonces qué voy a hablar con él. Cada uno elige qué cruz cargar”, señaló.

Por último, confirmó que tiene una buena relación con Youna, pero que la pareja lo eligió su hija por lo que es ella quien debe lidiar con sus decisiones.

“Bien, lo normal. El novio lo escoge ella, no yo. Entonces, ella lo tiene que soportar”, finalizó.