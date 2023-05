Compartir Facebook

Monique Pardo no aguantó más y arremetió contra el abogado de Susy Díaz luego de que él le pidió que se rectificara por involucrar a su clienta con extorsionadores.

Hace unos días que la exvedette viene recibiendo amenazas y es extorsionada. Sin embargo, en una de las grabaciones que ella hizo de una llamada, el extorsionador indica que fue Susy Díaz quien le dio su número.

Monique Pardo hizo un enlace directo con el programa ‘Préndete’ para dar detalles acerca de las extorsiones que ha venido recibiendo en los últimos días.

La artista estuvo hablando del tema, pero las cosas se salieron de control cuando el popular ‘Metiche’ invitó al abogado de Susy Díaz al set para desmentir las declaraciones de la exvedette.

¿Qué dijo Monique?

La presencia del abogado de Susy claramente incomodó a Monique, quien arremetió contra él y hasta lo insultó en directo.

El abogado fue a aclarar el suceso, pues se estaría dañando la reputación de su clienta Susy Díaz. Si bien los extorsionadores la mencionaron en la llamada, no hay pruebas que confirmen que Susy realmente esté involucrada.

Por eso, el abogado y Susy habrían presentado una carta notarial para que Monique se rectifique.

Tras escuchar esto, Monique estalló y arremetió contra el abogado.

“¿De qué me voy a rectificar oye animal? Si yo no he mencionado el nombre de esa mujer, quienes la mencionan son esos tipos”, expresó la exvedette.

“Yo debería pedir que la investiguen… ¿Por qué la mencionaron? Ellos han afirmado (los extorsionadores) que quien los manda es la señora, yo no he dicho nada”, añadió.

Además, la exvedette también indicó que Susy estaría haciendo todo esto para ‘buscar prensa’ y amenazó con retirarse si se seguía hablando del tema.

Por su parte, Kurt Villavicencio trató de dejar en claro que Susy Díaz no tiene nada que ver con las extorsiones que recibe Monique.

Sin embargo, la exvedette insinuó que Susy le habría pagado al programa para que se siga hablando del tema.