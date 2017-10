Abollan a ‘chinita’

La conductora de ‘Espectáculos’, Jazmín Pinedo, terminó con varios golpes en el cuerpo luego que un mal conductor estuvo a punto de atropellarla mientras manejaba su bicicleta por las calles de Miraflores el día miércoles. La ‘chinita’ contó que se salvó de una tragedia mayor pues este sujeto terminó golpeando su vehículo contra el suyo por lo que cayó estrepitosamente.

“Ayer un salvaje casi me atropella en la bicicleta. Estoy toda golpeada por eso no me puedo mover bien. Estoy horrible. Ya sabré quién es. Ya lo encontraré”, declaró Jazmín ante cámaras y ratificó que la persona que casi la atropella sí golpeó su bicicleta y ella buscará las cámaras de seguridad para averiguar de quién se trata pues tiene todo el cuerpo lleno de golpes.

“Estoy golpeadísima. Y no es broma. Voy a pedir las cámaras de seguridad de ese salvaje que el día de ayer golpeó mi bicicleta cuando la estaba manejando porque tengo todo el cuerpo morado, la mano hinchada. Y de verdad que sí se pasó. Voy a buscar la cámara y te voy a encontrar, salvaje”, aseveró.

Finalmente, la conductora de ‘Espectáculos’ acusó a la persona causante de sus golpes que la dejó abandonada después de haber golpeado su bicicleta. Jazmín Pinedo dijo que otra persona la ayudó tras el accidente. “Y encima el salvaje se fue, otra persona tuvo que venir a ayudarme”.