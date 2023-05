Compartir Facebook

¡Hoy juega el bicampeón! Alianza Lima vive una realidad de ensueño. Por el momento, se encuentran en zona de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y son líderes indiscutibles de la Liga 1. En el certamen continental, los íntimos marchan segundos con 4 unidades y su próximo partido es el 23 de mayo ante Libertad en Matute. De igual manera, en el campeonato local, el cuadro victoriano es líder con 30 puntos, seguido por su clásico rival, Universitario, que tiene 28. Esta noche, es la ocasión propicia para que Alianza Lima se despunte y se acomode como único líder cuando reciba a César Vallejo. El duelo es válido por la fecha 6 del Torneo Apertura.

Alianza Lima y su idilio en Matute

Para este encuentro, Chicho Salas recupera a Christian Cueva luego de haber cumplido su fecha de suspensión ante Carlos Mannucci. Pero no todo es color de rosa, ya que Ángelo Campos sigue lesionado y será baja por unos días más. Esto no es impedimento para que el hincha aliancista se ilusione con una nueva victoria en Matute, ya que los números los respaldan.

Desde la llegada de Salas al banquillo aliancista, los blanquiazules no saben lo que es perder en Matute. Las estadísticas son inmejorables para Alianza Lima, ya que, no solo no han perdido ningún encuentro, sino, además, solo han recibido un tanto. Estas cifras le permiten al hincha aliancista soñar con levantar el Torneo Apertura y repetir el campeonato, para así lograr el tan ansiado tri.

Tribuna sur clausurada

La fiesta no podrá ser total en Matute. Debido a los actos de violencia registrados por la Policía Nacional del Perú (PNP), la tribuna sur quedó inhabilitada para este encuentro. Según detalló el oficio de la policía, alrededor de 500 personas intentaron ingresar al coloso victoriano para poder ser testigos del partido entre Alianza Lima y Mannucci.

Documento de la PNP donde inhabilitan la tribuna sur para el partido entre Alianza Lima y César Vallejo

Pese a la advertencia de las autoridades, quienes indicaron que el coloso victoriano había alcanzado su límite de capacidad, los hinchas hicieron caso omiso. Asimismo, detallaron que existieron agresiones a miembros de seguridad.

Debido a estos detalles expuestos, la Policía Nacional del Perú decidió no dar las garantías para la habilitación de la tribuna sur. Sin embargo, esto no merma el ánimo del Comando Sur y todos los hinchas aliancistas, quienes prometen hacer de Matute, una caldera como en los últimos encuentros.