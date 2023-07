Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una abuela mostró su apoyo a su nieto, quien es parte de la comunidad LGBT, y no dudó en acompañarlo a la marcha del orgullo.

Hace poco se realizó la marcha del orgullo LGBT, en la que asistieron cientos de personas de la comunidad LGBT a defender su orientación sexual. Aunque muchas personas se oponen a este movimiento, tarde o temprano aparecen personas cercanas que logran comprenderlos y mostrarles su apoyo.

Tal es el caso de una abuelita en México que apoyó totalmente a su nieto luego de que este se declarara parte de la comunidad LGBT.

Abuela acompaña a su nieto a la marcha del orgullo LGBT

El medio mexicano ‘Milenio’ dio a conocer esta tierna historia mediante sus redes sociales. Pues publicaron un video en TikTok, donde se ve a la mujer de pie sosteniendo un cartel que contenía un reflexivo mensaje. “Tu amor no hace daño, tu odio sí”, se leía.

Mira también: ¡Para olvidar tu querer chiquita! Nicola Porcella sorprende cantando tema de Armonía 10 a Wendy Guevara [VIDEO

Un reportero se le acercó y le preguntó como se sentía al compartir este momento junto a su nieto.

“Para mí es un orgullo, y no tengo vergüenza que sea mi nieto así”, contestó la abuela sin titubear.

Tras esto, el reportero le dio la oportunidad de darle un mensaje a su nieto en este día tan importante en el que lucha por los derechos e igualdad de su comunidad.

“Lo quiero mucho. (Se siente orgullosa) Claro que sí, porque no soy la única abuela que tenía un nieto así”, expresó la anciana.

Mira también: ¡Conmovedor! «Si ya no la amas tráela devuelta», padre hace emotivo pedido a su yerno

Tras esto, su nieto le dio un fuerte abrazo y se mantuvieron unidos en lo que restó de la marcha. Este gestó conmovió fuertemente a los usuarios de la plataforma, quienes no dudaron en dejarles sus mejores comentarios.

“Mi abuelita era así, era la única en la familia que me apoyaba y ha sido difícil ya no tenerla, hace 1 año partió y me hace falta”, “Awww amo amo, gracias, muchas gracias. ¡Que viva la diversidad!”, “Lloré”, “Qué linda, me emocionó escucharla” y “El amor lo puede todo”, fueron algunos de los comentarios.