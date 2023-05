Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Lamentable. Una abuelita pidió que no la lleven al asilo solo por haberse orinado pues no entendía como sus hijos podrían ser capaces de mandarla a un lugar lejos del calor familiar.

Caso se hace viral

Un taxista llamado Cristián Michell contó a través de sus redes que le pidieron un servicio de taxi, sin embargo, le pareció inusual que el cliente le dejara un curioso mensaje.

“Me acaban de solicitar un servicio de Uber, adivinen para qué, para llevar a una viejita a tirar a un asilo “, contó el conductor a sus seguidores.

Cristian explicó que, al llegar a recoger a su cliente, se dio cuenta que había una señora mayor sentada con 5 bolsas negras.

Cuando esperó a que saliera su cliente se percató que la anciana estaba llorando y secándose las lágrimas con sus manos.

“Veo que por la ventana se estaba asomando alguien. Me llegó un mensaje ‘no voy a salir, vas a llevar a una persona que está aquí afuera, anda vestida así y así’“, agregó el tiktoker.

Testimonio desgarrador

Asimismo, Michell recalcó que la abuelita lloraba y pedía que no la lleven al asilo que iba a portarse bien lo que terminó por romperle el corazón al taxista.

«No me quiero ir, yo nada más me hice pipí. Yo no he hecho nada malo, dile a mi hija que no hice nada malo, que si quiere yo lavo mi ropa“, le suplicó la mujer.

Mira también: ¡A correazos aprendí! Madre saca a su hijo de un bar y se vuelve viral

Además, según el taxista la anciana reveló que se habían enojado mucho con ella y su hija no la defendió de la decisión que había tomado su yerno de mandarla lejos.

“La señora me empezó a decir que su yerno se había enojado porque temprano se hizo pipí en la ropa, ya está grande y tiene incontinencia. Le empezó a gritar ‘ya no te soporto, vete de aquí’ y su hija no la defendió“, agregó Cristian.

Mira también: Perrito da la bienvenida a su dueño en el aeropuerto: “Papito, te extrañé”

Mayor conciencia

Por su parte, Cristián acotó que se debe valorar y respetar la vida de las personas mayores pues en su momento también cuidaron de nosotros.

“Que desde las cinco de la mañana se levantó para hacerle el desayuno a sus nietas y al yerno que la corrió de la casa. Y en una de esas la señora se hizo en la ropa y el yerno le empezó a gritar groserías“, cerró Cristian.

El caso fue viral en redes por la poca empatía de la familia de la abuelita quien solo pedía más comprensión y paciencia por su avanzada edad.