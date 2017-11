Acoso sexual en ‘chollywood’

Por Juana Aspilcueta

Tras la denuncia de Eva Bracamonte contra el director de teatro Guillermo Castrillón, diversas figuras de espectáculo han salido al frente a contar que también han sido víctimas de acoso sexual de parte de sus profesores del arte. El viernes último Tatiana Astengo sorprendió al contar un pasaje de su juventud donde también pasó algo similar y ayer la actriz Stephanie Orúe, conocida por protagonizar la telenovela ‘Valiente amor’ y ‘El gran reto’, contó en su Facebook personal que cuando fue asistente de un conocido dramaturgo, a quien “admiraba”, éste la tocó sin su consentimiento.

La integrante de la novela ‘Colorina’ de América TV indicó que en un inició su maestro “fue muy gentil, educado y paternal”, incluso le “dio mucha confianza”. Sin embargo, luego se aprovechó de su inexperiencia para meterle la mano. “(lo primero que hizo fue) Intentar ponerme la mano ‘suavemente’ en la pierna, mientras los alumnos (que eran casi todos de mi edad) estaban en relajación”, detalló.

Pero lo peor vendría después. “Una vez, mientras los alumnos estaban en un ejercicio de confianza, ojos cerrados… sentí algo y sin pensar, reaccioné logrando esquivar su mano: quiso meterme un palmazo en el pot… mientras yo estaba muy ‘entregada’ a la exploración de los chicos. Fue tan súbita mi reacción pero contundente que hizo que todos lo sintieran. El maestro se vio evidenciado un poco pero trató de ‘caletear’ lo ocurrido. Al final de la clase me dijo: ‘No vuelvas a hacer eso’ a lo que yo le respondí: “Y tú no vuelvas a tocarme”, agregó.

SEÑALAN EN REDES A ARISTÓTELES PICHO

Dicha acusación generó que en las redes sociales se especulara que Stephanie también había sido víctima de Castrillón, pero la actriz lo negó en conversación telefónica con Karibeña. “Mi post no tiene nada que ver con Guillermo Castrillón, en realidad fue una respuesta que yo di al ver el comentario de uno de mis compañeros (Fernando Luque), a raíz de eso me nació contar lo que me ocurrió a mí con otro profesor”, afirmó.

Consultada si su agresor sería el fallecido artista Aristóteles Picho, como señalaron algunos cibernautas, indicó: “La verdad es que no quiero comprometer un nombre, además es una situación de la cual he aprendido mucho, creo que si viví lo que viví fue para hacerme más fuerte. No importa quien fue, las publicaciones que están saliendo ahora es para que más actrices cuenten sus casos”.

Finalmente, Orúe cuestionó la posición de Fernando Luque, quien minimizo la denuncia de Eva. “Creo que no fue imparcial y no se puso en los zapatos de (la victima), cuando uno está en esa situación, no sabes que hacer, depende quien sea esa persona con la que estás trabajando, como te encuentras tú en ese momento como ser humano (…) me pareció duro. Yo tuve que esperar un tiempo para ponerme fuerte y parar; y decir: ‘no, esto está mal’”, mencionó.

“ACTOR ME MANOSEÓ”

Por su parte, la ex vedette Lucy Cabrera se solidarizó con Eva y mencionó que ella también pasó por un caso similar, pero el agresor fue un conocido actor. “Cuando tenía 16 años iba a grabar un scketch. Me metí a maquillaje porque no había nadie, (en ese momento) un actor que era muy conocido, cerró la puerta con seguro y empezó a decirme cosas”, relató.

“Entonces yo le dije ‘estas borracho’, cuando traté de escapar caí al piso y él se tiró encima de mí. Empezó a tratar de besarme, yo logré zafarme y me fui corriendo. Cuando le dije al productor este se río. Cuando uno es jovencita no conoce la maldad de la gente crees que lo que te pasa es tu culpa y te quedas callada”, comentó.

En otra oportunidad, cuando tenía 27 años, Lucy pasó por algo mucho peor. “Me hicieron un casting, me llamaron supuestamente para una película y gracias a Dios mi hermano me acompañó porque el actor con el que iba a ser la escena me manoseó. Yo estaba en ropa interior y el desgraciado me metió la mano en el calzón, armé un escándalo y mi hermano casi le pega. Con Fernando Farres también viví un mal episodio en el teatro, el señor estaba casado pero acosaba a las jóvenes actrices y yo no le acepté salir. Me hizo la vida imposible y tuve que renunciar”, detalló.

DATO

Tatiana Astengo utilizó su cuenta de Facebook para confesar que fue víctima de acoso sexual. “Uno de mis maestros se pasó de la raya, me toco y me incomodó muchísimo (yo tengo mi carácter) pero igual me paralicé no podía creer lo que estaba pasando y dudé si lo que estaba haciendo el profe era parte del ‘ensayo’”, detalló.

DATO

“Cualquier contacto no acordado-preparado o aceptado previamente por la persona con la que trabajas es agresión-violación o falta de respeto. En el teatro, en el parque o en cualquier trabajo del mundo. Ningún proceso creativo improvisado pueden justificar la manipulación emocional, sicológica o sexual”, escribió el actor Oscar López Arias.