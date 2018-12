Actor Jesús Alzamora no soportó la presencia de Alan García

El actor Jesús Alzamora se mostró descontento en sus redes sociales porque tuvo la mala suerte de encontrarse con el expresidente Alan García en el colegio Carmelitas, donde le tocó cumplir con el Referéndum 2018. En medio de insultos y pifió en contra del político, Alzamora aprovechó para contar que desaprueba a García y hasta lo vaciló dejando entrever que es un ‘ladrón’.

“Uno está tranquilo…y de pronto (enfoca con la cámara de su celular que el expresidente pasó por su lado). He ‘chapado’ mi billetera, mis llaves, para no tener ningún problema”, comenta Jesús en un video que compartió en su historial de Instagram, donde también se puede apreciar que García es abucheado por sus vecinos de Miraflores. Alzamora también grabó la salida del expresidente de su mesa de votación y comentó: “Ahí va de vuelta el circo (mientras se escucha los insultos de la gente). Que horrible ser un político así, que feo”. En otro momento, el actor comentó no solo estar fastidiado porque se encontró con Alan García, sino también por la demora de su mesa de votación.

ASADA CON MIEMBROS DE MESA

Otra de las figuras de televisión que se mostró su incomodidad con la falta de coordinación en el Referéndum fue Karen Dejo, quien denunció en sus redes sociales que muchos lugares de votación no fueron abiertos a su debido tiempo por falta de miembros de mesa.

“Buenos días, siendo exactamente las 8:30 de la mañana en el colegio ‘Buenas Nuevas’ de San Miguel, hay cola afuera. La gente está esperando hacer su voto y lamentablemente los miembros de mesa aún no llegan”, contó la ‘guerrera’ en Instagram. Media hora más tarde, la chica de reality informó que llegaron las personas encargadas a su mesa de votación y que luego de algunos minutos de espera pudo cumplir con su deber cívico. Katy Jara, Susy Díaz, Florcita Polo, Tula Rodríguez, Rosángela Espinoza, Patricio Parodi, Ezio Oliva, Vania Bludau, Paula Manzanal, Luciana Fuster, Mario Irivarren, Angie Jibaja, Yahaira Plasencia, fueron otros de los artistas que compartieron en sus redes sociales que cumplieron con el Referéndum 2018.

NO VOTARON

De otro lado, se supo que Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo no cumplieron con su deber cívico por “razones personales”, al igual que en las Elecciones Municipales 2018. Guty Carrera, Katty García, Christian Domínguez, Isabel Acevedo, Laura Bozzo, Macarena Vélez y otros artistas se sumaron a la lista por razones que se encuentra viviendo en otro país o de vacaciones.