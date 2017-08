¡Actriz de ‘Patito Feo’ revela secreto!

La actriz Eva de Dominici, protago­nista de ‘Patito feo’, confesó reciente­mente que en su infancia sufrió de bullying tanto en el ámbito escolar como en las grabaciones de la novela. “Yo siempre fui tìmida, estudiaba mucho, era muy vulnerable y los chicos se agarran de esas cosas, me dejaban de lado, me ignoraban, no me hablaban, no me invitaban a cumpleaños”, manifestó la actriz de 22 años al programa argentino ‘Agarrate Catalina’. Agregó que pasó lo mismo con el elenco de ‘Patito Feo’, por lo que decidió cambiar. “Empecé a respetarme y a hacerme respetar. Entonces empecé a manifestar lo que no me gustaba, lo que me dolía”, dijo Eva.