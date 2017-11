Laly Goyzueta dice ‘Ni una menos’

Es una mujer de retos, sencilla, trabajadora y con muchas ganas de vivir la vida. No se amilana antes las adversidades y tiene claro a dónde quiere llegar. Su carrera actoral la ha llevado a ponerse en los zapatos de diferentes personajes, los cuales ha interpretado con mucho profesionalismo. Hoy, Laly Goyzueta, es parte del reparto de la novela ‘Colorina’ y nos cuenta que al igual que otras féminas, ella también sufrió maltrato en su etapa universitaria.

-¿Eres igual de malosa que Jezabel en ‘Colorina’?

Me gusta que me den personajes que sean un reto en mi carrera porque me permite explorar. En lo personal, no soy malosa, me alegro de los triunfos ajenos, no me vínculo con Jezabel, pero puedo entender a una mujer que lleva su vida.

-‘Colorina’ tuvo muchas críticas antes de su estreno…

Me llamó mucho la atención que la gente juzgue la novela antes de verla, no entendí muchos comentarios que hablaban como si fuera de la vida real, estamos contando una historia (sobre prostitución), pero una cosa es la realidad y otra la ficción. Todo el cargamonton que le hicieron a Magdyel (Ugaz) fue horrible, todos los compañeros la apoyamos, fue casi un bullying.

-Y hablando de este tema, ¿qué opinas de los diferentes casos de maltrato a la mujer?

La verdad es que debería haber mano dura para todos estos abusadores, para todos los que pegan y violan. Después del Censo tuve una depresión de tres días, es tan triste ver a mi país así.

-Se hizo viral la frase: “Perú, país de violadores”.

En el Perú hay mucha gente buena, hombres caballeros que valoran a la mujer, pero también hay una parte donde ven a la mujer como un objeto. En algún momento me faltaron el respeto, me tocaron partes de mi cuerpo sin mi autorización, ya sea en el micro o la calle. Realmente hay una agresión y necesitamos penas más severas.

-¿Podrías contarnos un poco más de estos incidente?

Bueno, cuando iba a la universidad, en micro, varias veces me han metido la mano. Una vez me pasó que tenía clase a las siete de la mañana y para llegar a tiempo salí de mi casa a las seis y cuarto. Estaba sentada en el transporte público y un hombre estaba masturbándose a mi costado. Casi me muero. Cuando me di cuenta, el carro pasaba por una zona peligrosa y no podía bajar, no sabía qué hacer, el hombre estaba en grupo y ellos estaban sentados en la última fila. Era una chica de 17 años, no sabía si me iban hacer daño.

-¿Denunciaste?

No. Por eso ahora me veo una mujer guerrera, valiente, buena mamá, buena esposa, en mi casa el esposo también ayuda. Soy mamá de un hijo hombre y a él lo he llevado a la marcha de #NiUnaMenos. Lo estoy formando con la idea de que todos somos iguales, que los hombres deben respetar a las mujeres.

-¿Qué mensaje le darías a las mujeres que pasan por una situación parecida?

Que no callen, que tomen cartas en el asunto y denuncien. Uno pude vestirse como se le da la gana y nadie puede meterse contigo.

-Por otro lado, ¿qué proyectos se vienen?

Comenzaré mi propio negocio, uno que me permite actuar, quiero actuar toda la vida. Voy a vender snacks saludables, ya tengo varios pedidos.

-Para terminar, invita al público a ver ‘Colorina’.

No se pierdan esta historia de amor y lucha por América Televisión a partir de las 9:30 de la noche. Hay que apoyar el producto peruano.