«Acuerdate de Sully», Yaco afirma nunca ser infiel y Rodrigo lo ‘parcha’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Yaco Eskenazi afirmó que jamás le sería infiel a Natalie Vértiz por lo que el conductor. Rodrigo González no dudó en recordarle su pasado.

¿Infidelidad a la vista?

Las cámaras de «Amor y Fuego» interceptaron a Yaco quien se encontraba acompañado de su esposa Natalie Vértiz.

Por lo que los reporteros no dudaron en preguntar sobre sus coqueteos con Lucecita, sin embargo, el conductor descarto alguna intención malintencionada.

A pesar de las declaraciones de ex chico reality, el conductor de «Amor y Fuego», Rodrigo González señaló que no sería tan alejado de la realidad que Eskenazi ‘saque los pies del plato’.

Yaco descarta infidelidades

Yaco no dudó en asegurar que ya tiene una familia sólida y un matrimonio de 7 años con la modelo, por lo que ser infiel estaría totalmente fuera de sus planes.

Mira también: “Se va una y vienen diez”: Robotín, el nuevo soltero codiciado de la farándula

Por su parte, Natalie señaló que es una mujer segura de sí misma y de su pareja por lo que los celos son casi inexistentes en la relación.

¿Que pasó con Sully Sáenz?

Durante el 2012 Eskenazi y Sully compartieron un romance dentro del programa «Esto es Guerra», mucho se rumoreaba que iban a llegar al altar, sin embargo, eso nunca pasó.

Lamentablemente, Sully acusó a Yaco de serle infiel, motivo suficiente para cortar de raíz su relación con el entonces chico reality.

“Si lo ven saliendo con otra chica o a mí también, no confundan las cosas”, dijo Sully en el programa en vivo.

No superó a su ex

La novela de amor continuaba, pues Sully señaló que el conductor de tv no podía superar su pasada relación y ella no iba a aguantar que él estuviera pensando en otra.

“Tú no tienes ningún derecho de decir si he vuelto o no he vuelto con mi enamorada. No he vuelto con Andrea. Andrea no va a volver conmigo”, dijo Eskenazi en su defensa.

Después de esa pelea ambos tomaron sus caminos separados y ahora ya son padres de familia.