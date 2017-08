Acusan a Brunella Horna de inhumana

Por: Analy Romero

El violento accidente de tránsito que involucró a Brunella Horna y que dejó como saldo a dos heridos por el fuerte impacto que recibió de parte del chofer que movilizaba a la modelo por Surco, ha generado la indignación de los esposos Enzo Di Stefano (32) y Mayra Gambetta (29), quienes hasta el momento no han recibido ayuda ni mucho menos los responsables se han puesto en comunicación con ellos para afrontar los daños.

Y es que el auto afectado, una camioneta blanca de placa AJQ-350, ha quedado destruido del lado del conductor, pero la salud del ciudadano italiano es delicada, ya que no puede movilizar el brazo izquierdo. “Mayra ha quedado con un fuerte dolor en el cuerpo, mi cuñado tiene todo el brazo hinchado, eso nos preocupa ya que lo tiene inmovilizado”, refirió la hermana de Mayra, Kelly Gambetta.

POR LO BAJO

El auto que trasladaba a Brunella, de placa T2Y-427, pertenece a la familia del congresista Acuña, y si bien ella no era la que manejaba, otro de los ocupantes, al parecer su manager, intentó arreglar e indemnizar sin necesidad de acudir a la Policía. “Quería todo por lo bajo, arreglar sin documentos, pero en un momento nos acusó de que nosotros queríamos llamar a la prensa; eso es mentira, por eso no nos insistió más”, contó Kelly.

Desde un inicio, el chofer de Brunella aceptó su culpa, y es que tras el choque el auto afectado quedó tres metros más allá de la pista, demostrando así la velocidad con la que se dirigía la modelo, en una calle donde solo hay dos cuadras. Sin embargo, Mayra fue la única que auxilió tanto a su esposo como a la otra parte. “Mi hermana sí fue humana, compró dos pastillas para ambos, ella (Brunella) jamás bajó a preguntar cómo estaban”, dijo la cuñada, para luego agregar que la modelo fue “inhumana, solo estaba prendida del celular, no le importó que mi hermana le pedía que bajara del carro y le decía que tenía tres hijas”.

PARTE MÉDICO

Se supo que Enzo y Mayra deben usar un collarín, pero no lo portanpor tener que hacer diversas diligencias y esto les impide por movilizarse. Sin embargo, el brazo del esposo es el que preocupa ya que presenta un traumatismo de nervio a nivel de brazo, además de tener que pasar por consulta de neurología y traumatología. Todos estos gastos están siendo cubiertos por ellos mismos.

SE LAVA LAS MANOS

Las primeras palabras de Brunella Horna sorprendieron a todos, pues en vez de mostrar su preocupación, restó importancia a lo sucedido. “Yo estaba con mi celular, por eso no pude darme cuenta exactamente cómo fueron los hechos. Los vi caminado (a las víctimas), no hablé con ellos directamente, pero le pregunté al serenazgo y me dijeron que estaban bien, por eso decidí retirarme. Ahí el chofer se quedó haciéndose cargo de todo”, refirió para las cámaras de ‘Cuéntamelo todo’.

DENUNCIA PENAL

El abogado de los agraviados, Napoleón Monar, afirmó que este caso no quedará impune y procederá a la denuncia penal y que Brunella Horna, muy aparte del chofer, principal culpable, también deberá responder por ser parte involucrada. “Ha cometido lesiones, abandono de personas en peligro, daños agravados. No queremos plata, queremos que resarza los

daños que han causado ahora. Ella debió prever esa aceleración”, agregó el letrado, que si bien la popular ‘wawita’ no manejaba, ella llevaba el control y la responsabilidad sobre su conductor.

