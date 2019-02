Acusan de violaciòn a expresidente de Costa Rica

Costa Rica. Dos mujeres más afirman haber sufrido abusos sexuales por parte del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias Sánchez, quien el pasado lunes fue denunciado ante la Fiscalía por una violación que habría ocurrido en diciembre de 2014.

Testimonios

Las revelaciones de las últimas horas son de la periodista costarricense Nono Antillón, cuyo testimonio publica el diario La Nación, y el de Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, quien denunció su caso en The Washington Post. “Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene erecto. Yo lo empujé y él se me lanzó. Me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear”, relató Antillón a La Nación.

Se defiende

El exgobernador Óscar Arias se pronunció a través de un comunicado enviado por su abogado Rodolfo Brenes. “Rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún, tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona”, expresó el político.

El dato

Con estos dos testimonios, ya son tres las mujeres que afirman haber sido víctimas del político más reconocido del país en décadas.