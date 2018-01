Acusan de plagio a Bruno Mars

El cantante hawaiano Bruno Mars se encuentra en serios problemas luego de ser denunciado nuevamente por presunto plagio en su exitoso tema ‘Uptown Funk’. Según informó el portal TMZ, la acusación fue realizada por la agrupación femenina ‘The Sequence’, quienes aseguran que el tema es copia de una de sus composiciones.

“La canción tiene elementos compositivos significativos y sustancialmente similares de nuestra canción Funk You Up, que lanzamos en 1979”, aseguran Angie Stone, Cheryl Cook y Gwandolyn Chisolm, integrantes de la agrupación.

Cabe indicar que en setiembre de 2017, Roger Troutman, del grupo Zapp, también reclamó la similitud de “Uptown Funk” con su single “More Bounce to the Ounce”, pero no lo llevó a los tribunales.