Adiós a ‘la indecorosa’

La voz de Karla Alegre, conocida en el ambiente de la cumbia como ‘Karla de Argentina’, se apagó el día de ayer a las 05:00a.m. (Hora de Argentina). Pese a que hasta el cierre de esta edición los familiares de la cantante no dieron detalles de su muerte, su promotor en Perú, Carlos Yaya, contó que la artista tenía planeado una gira en nuestro país, además dio algunos alcances del posible motivo de su deceso.

“Nosotros Teníamos planeado una gira en Perú para el mes de Mayo, ya estaba todo listo y un día me llama ella y me dice ‘Carlos no te olvides de enviarme los pasajes’, y yo le dije que le iban enviar el dinero y todo. Al día siguiente me llama su esposo y entre lágrimas me dice que Karla ha tenido un accidente, y que se había incendiado su casa. Me cuenta, que ella estaba en la sala tomando una siesta y en medio del incendio una cortina le cayó encima, cuando karla se da cuenta en su desesperación ella se enreda con la cortina”, señala el promotor.

Las quemaduras que tuvo la argentina en este incendio, habrían hecho que la mujer que puso a bailar a miles de peruanos con temas como ‘La cocotera’, ‘Viejo verde’ y ‘lágrima por lágrima’, sea intervenida quirúrgicamente.

“Luego ya más calmado su esposo me dice que tiene el 75 por ciento del cuerpo quemado y han estado de operación en operación y hoy en la mañana(ayer) me llama una amiga muy allegada de Karla y me da la lamentable noticia que a las cinco de la mañana (hora argentina) falleció karlita”, agrega Yaya.

Según cuenta el promotor peruano, la recuperación de Karla era favorable y hasta pensó en volver a los escenarios. “El esposo me decía que estaba bien, que iba mejorando, que hablara con los empresarios que en dos o tres meses iban a venir al Perú hacer la gira. Yo creo que las operaciones han sido el motivo de su deceso, es más me contó que Karla llegó a tener una quemadura de 4 grados en una parte del cuerpo”, acotó.

HIJO PIDIÓ QUE OREN POR ELLA

El último 24 de Abril, Hernán, hijo de Karla, utilizó la cuenta oficial de Facebook de su progenitora para pedir a sus seguidores, una cadena de oración por la vida de su madre, quien ya había sufrido de las quemaduras.

“Hola a todos soy Hernán, el hijo de Karla. Quiero que sepan que mi mama está internada en terapia intensiva por un accidente que ocurrió de gravedad. Les pido por favor, por favor, a todos y a cada uno de los seguidores de ella, fanáticos, fanáticas, que armemos una cadena de oración para ella, para su pronta recuperación. Les pido de todo corazón, lean este mensaje, compartan como nunca por favor se los pido”, se logra leer en el mensaje de desesperación y de preocupación del joven.

Argentina obtuvo discos de Oro en venta

Karla de Argentina fue un ‘boom’ en nuestro país en la década de los 90′ se hizo popular gracias a sus éxitos como ‘La indecorosa’ y ‘Lágrima por lágrima’. A los 6 años de edad debutó en el programa de televisión “Festilindo”en canal 13. En 1995 armo su banda en la que cantaban, Baladas, Boleros, Latino, Blues, pop y Pop Latino. En el año 1997, incursionó en la música Tropical bajo el nombre artístico de ‘Karla’.

Las canciones de Karla, llegaron a los lugares más inhóspitos y se pudo comprobar que el talento de la argentina iba acompañados de su fuerza, su voz y su belleza. El disco ‘Lágrimas por lágrimas obtuvo el ‘Disco de Oro’ en Argentina y Quíntuple Platino y en Perú y Chile.

En argentina fue nominada como Mejor Cantante Femenina de Música Tropical en los Premios Carlos Gardel, en este evento fue la primera vez que se ternaba a la música tropical.

DATO

Karla falleció a los 41 años y deja un hijo de Nombre Hernán. Y en el 2010 convocó a más de 45.000 personas en el

estadio del Rímac en Lima.