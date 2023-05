Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En los últimos días, el cruel asesinato de un joven en Huaral llamó la atención de todos los ciudadanos. Pues la pareja del adolescente lo había llevado con engaños ante un grupo de sicarios que le quitaron la vida de 17 balazos.

La menor en colaboración con el sicario Roger Nelson Moreno Moreno, quien está requisitoriado por otros crímenes, planearon el asesinato de Romer Campos Meza, quien era cocinero.

Ella citó al adolescente a un lugar mediante engaños, le cubrió los ojos y lo llevó por un callejón oscuro. Allí lo estaban esperando sus asesinos para quitarle la vida de 17 balazos.

Según las investigaciones de los efectivos policiales, la adolescente y el sicario tenían una relación. Sin embargo, cuando Roger Moreno notó que la víctima conquistaba a su interés amoroso, él la habría amenazado con acabar con su familia y ella si no ‘centraba’ a la víctima para darle un ultimátum.

¿Qué reveló la adolescente?

La joven venezolana testificó a la Policía Nacional y señaló que debía ‘centrar’ a la víctima para que el sicario no acabe con sus familiares. “Me dijo que si no lo centro a él, me van a matar a mí y a mis hermanos”.

Mira también: Hombre quemado por su pareja en Trujillo es llevado a Lima de emergencia

“¿Crees que yo voy a preferir que maten a mis hermanos a que lo maten a él? Además a mí no me dijeron que lo iban a matar”, indicó la joven de 17 años.

“Yo le respondí que haré lo posible y ahí lo cité”, añadió.

Otros involucrados en el crimen

La joven venezolana y el sicario Roger Moreno no son los únicos responsable del asesinato, pues en el lugar también habrían otras dos personas que se fugaron. Actualmente, aún se está esperando identificarlos para que las autoridades puedan detenerlos.

El jefe de la Divpol de la Policía Nacional de Huaral, coronel Manuel Farías, indicó que el asesino organizaba crímenes y extorsiones en el norte chico de Lima mediante un grupo de criminales que manejaba.

Relación entre los autores del crimen

El coronel también reveló que la relación entre la joven venezolana y el sicario tenía una duración de dos años. “Las hipótesis policial se deriva que todo se trató de un crimen pasional”.

Mira también: Rescatan a transportista que fue amarrado y abandonado en carretera Ramiro Prialé tras ser asaltado

Inclusive, en un principio la menor acudió a la escena del crimen como una agraviada. Sin embargo, al ser transportada a la comisaría, empezaron las contradicciones que levantaron las sospechas, por lo cual tras interrogarla confeso su participación en el crimen.

“Cuando encontramos las cámaras en el lugar, grande fue nuestra sorpresa al ver que la fémina que se mostraba en el video era la misma que había conducido a la víctima a la muerte”, indicó el coronel.