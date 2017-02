Adolfo Chuiman sobre Guillermo Campos: “Si él me llama, yo encantado de ayudarlo”

Después de que el actor cómi­co Guillermo Campos dije­ra en una entrevista al programa ‘Cuéntame­lo todo’ de ATV que se encuentra en el com­pleto abandono y que se siente decepcionado de su colega Adolfo Chuiman porque no se acuerda de él –a pesar de que compar­tieron años de trabajo en ‘Risas y salsa’–, en KARIBEÑA nos comuni­camos con el recordado ‘Peter’ de ‘Al fondo hay sitio’ y este respondió a todas las interrogantes de su excompañero de trabajo en televisión.

Guillermo Campos se encuentra atravesando una triste situación económica, ¿cómo crees que se le podría ayudar?

Hay que luchar por la ley del artista para que tengamos seguro y una buena jubilación. Esto hace tiempo que yo lo vengo pidiendo. Para mí es primordial la ley del ar­tista. He conversado con congresistas, políticos, hasta con un presidente, pero ahí ha quedado siempre, en conversa­ciones nada más. Ahora vamos a ver si Salvador del Solar, ministro de Cultura, podrá hacer algo, sería fabuloso.

¿Pedirías una marcha para presionar al Estado?

La actualización de la ley del artista es desespe­rante, creo que sí debería haber una marcha, una reunión, no queda de otra. No es posible, esto ya viene de años.

Guillermo Campos dice que lo has dejado desam­parado…

Cómo lo voy a dejar abandonado. Primera­mente, yo no sé dónde vive y, segundo, en ningún momento se ha comunicado conmigo, para nada. Si él me llama, yo encantado de ayudar­lo en lo que sea, pero él no me ha llamado para nada. Lo he visto en te­levisión, pero ni siquie­ra me ha mandado a llamar. No hemos tenido comunicación.

¿No es ingratitud de tu parte?

No, solo no ha habido comunicación. Como él, hay varios que pasan problemas, no solo él está mal, pero lamentable­mente no nos comunican.

Si él busca tu ayuda, ¿estás presto a brindár­sela?

En lo que esté a mi alcance, voy a tratar de auxiliarlo. Para nada me ha llamado, en ningún momento. A veces tam­bién pasa que uno quiere ayudarlos y hasta se incomodan, por eso yo siempre espero que me llamen.

¿Y no tendrías problemas de ir a su casa y visitarlo?

No tendría problemas, sí iría a visitarlo.

Como se recuer­da, el fin de semana una usuaria de Facebook compartió un vi­deo en el que se observa en sillas de ruedas al có­mico Guillermo Campos, recurseán­dose con la venta de CD para juntar dinero y comprar su medici­nas, además de reu­nir otra cantidad más para pagar el alquiler de la vivienda que ocupa con su familia en la actualidad.

