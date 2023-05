Compartir Facebook

¡No se quedó callada! Magaly Medina es una voz autorizada en cuanto a temas de espectáculos se refiere. Esta vez, la popular “Urraca” habló acerca de las declaraciones de Mario Hart en contra de Jossmery Toledo. El exchico reality criticó duramente a Jossmery Toledo por su corto romance con Paolo Hurtado, sin esperar una contundente respuesta de Magaly. La conductora de espectáculos “dejó por los suelos” al “Chato Atrasador” luego de recordarle que, en el pasado, le fue infiel a Leslie Shaw con Olinda Castañeda.

Magaly arremete contra Hart

Todo sucedió en la última edición del programa “Magaly Tv, La Firme”, donde la “Urraca” comentó acerca de las declaraciones del ahora coconductor de “Mande quien Mande”. Horas antes, el piloto de autos había criticado a Jossmery luego de escuchar sus declaraciones sobre el término de su relación con el “Caballito”.

“Increíble. Lo que más me sorprende en realidad es lo que dice Jossmery Toledo: ‘Yo por mis valores estoy soltera’. Yo te pregunto: ‘¿Tú por tus valores porque no te inhibiste de meterte en una relación?’”, disparó Mario Hart.

Tras esto, Magaly Medina arremetió con todo contra Mario Hart. La “Urraca” le recordó su historial al “Chato” e hizo hincapié en su infidelidad de hace años a Leslie Shaw con Olinda Castañeda.

“Él parece que se olvidó que le fue infiel a Leslie Shaw cuando todos sabían que eran pareja. Eran novios, se lucían juntos, cantaban juntos, grababan juntos. De pronto, a él se le olvidaron sus valores en una presentación que tuvo fuera de Lima y vio a Olinda Castañeda y se olvidó de todo”, le recordó Magaly a Mario Hart.

De igual manera, para la conductora de espectáculos, Mario Hart, al igual que otros personajes de la farándula, es uno de los menos indicados para hablar sobre las infidelidades.

“Hoy no es una voz autorizada como para que pueda hablar de infidelidades de otro. Claro, no llega al punto de otros. Ahora, con Korina ha encontrado a la persona que siempre buscó, a la que siempre quiso. Ya no es más el Mario de hace años, pero todo el mundo tiene derecho a vivir, crecer y madurar”, agregó la “Urraca”. “Pero que tampoco venga a predicar sobre tener o tener valores o sobre la fidelidad o infidelidad”, sentenció Magaly.

Chato infiel

Hace 7 años, Mario Hart sorprendía al anunciar el inicio de su relación con Leslie Shaw. El romance de ambos iba viento en popa, a tal punto que decidieron hacer una canción juntos (“Tal para cual”) y fue un boom ese año.

Todo se rompió cuando, meses después, empezó a circular un audio de Olinda Castañeda en el cual confiesa haber “agarrado” con Mario Hart. Tras esto, el piloto reconoció su error públicamente y se disculpó con la cantante.

«Sé que ahora me corro el riesgo de perder a la persona que amo. Si hay algo que tengo que decir es porque no quiero que se siga haciendo de esto un show, una novela, ni que sigan las especulaciones. Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé (…) Siempre dijimos que lo básico era la confianza», manifestó en su momento.