Aída Martínez: “Flavia se cree superior”

“A esta niña la han desubicado y hasta el día de hoy no cambia de actitud”, expresó la modelo y motociclista arequipeña, Aída Martínez, sobre la actriz Flavia Laos, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras la filtración de un audio donde tiene frases despectivas contra tres futbolistas de la selección nacional.

-Se ha filtrado un supuesto audio de Flavia Laos, donde utiliza términos discriminatorio ¿Qué piensas sobre la actitud?

No me interesa hablar de esa chiquita porque después dice que yo me quiero colgar de ella. Pero de ser ciertos esos audios, qué se cree ella, de Marte, superior, supuestamente.

– En los audios, se escucha que no estaría con Carrillo (André), Flores (Edinson) y ‘Cuevita’ (Christian), ‘ni con una bolsa de papel’ ¿Crees que es discriminatorio?

No creo que ninguno de los chicos mencionados tendría algo con una mujercita como Flavia porque no llega ni a la talla de una modelo. Para mi es cualquier cosa Flavia Laos, una chiquita, media feita, no le veo nada bonito. Nada especial para decir que es una espectacular mujer. Más bien ellos no le darían bola a ella.

-¿Qué le pasa a Flavia que últimamente se ha visto involucrada en temas de discriminación? Recordemos que a ti también te choleo…

A esa niña la han desubicado y hasta el día de hoy no cambia su actitud pedante. Ya varias personas la han criticado por ese tema. Solita se va hundir. Se cree un ser supremo, un ser superior, una diosa. No tiene un espejo en su casa para que se de cuenta quién es ella. No le doy ni un sol.

– ¿Tú crees que la actitud es por tener los ojos celestes y ser rubia?

El hecho que tenga ojos celestes y sea rubia no la hace más que nadie. Cualquier chica que pasa en la calle es mucho más linda que ella. Flavia es un chancay de veinte. Si la paro a mi lado tengo que mirar al piso porque para mí es un chinchón de piso, como una cucaracha.