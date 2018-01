Aída Martínez se queja por la llegada del ‘Papa’

Al parecer, una avalancha de críticas fue lo que recibió Aída Martínez, luego que la modelo compartiera a través de su historial de Instagram un polémico mensaje debido a la llega del Papa a nuestro país.

“Millones en el Papa y ni un sol para mejorar el tráfico”, escribió la modelo acompañada de una fotografía en medio del caos vehicular. Al parecer muchos usuarios en las redes sociales se vieron afectados por este mensaje que la joven se pronunció nuevamente.

“(…) Me quejo del gobierno y de sus malos gastos, no del Papa. Él puede quedarse a vivir acá, no sé, que haga lo que quiera, pero el gobierno no puede hacer lo que quiera con nuestro dinero”, se logra leer en su mensaje.