Aída Martínez: “Tilsa le ha hecho daño a mucha gente”

La modelo Aída Martínez, en entrevista exclusiva para “Espectáculos” despotricó contra la ex “vengadora” Tilsa Lozano, indicando que es una mala persona. A la vez, señaló que no le tiene miedo y estaría preparada si le entabla una demanda.

“Si quiere hablarlo conmigo, que me llame. Además, Tilsa siempre me ha atacado y solo me defiendo”, señaló.

Pero todo no quedó ahí, Aída sacó cara por Blanca Rodríguez y, acotó que Tilsa le hizo mucho daño al meterse con el “Loco” Vargas.

“Ella (Tilsa) es una persona que le ha hecho daño a mucha gente, como por ejemplo a Blanca (esposa del ‘Loco’ Vargas). Una vez le hice el favor desfilando la ropa de su marca, y dijo: ‘Desde ‘Candylandia’, la ‘Candy’ Aída Martínez’. Además, en otra oportunidad me llamó recicladora”, finalizó.