Aída Matínez: “Flavia para con uno y otro hombre”

Por: Elizanyela Bellido

Modelo, piloto de motos y ahora empresaria. Una mujer de armas tomar, contestona, cariñosa, rebelde pero a la vez tímida. Se considera un ‘lomo fino’ que sabe cocinar un riquísimo lomo saltado, plato que conquistó el paladar de Adolfo, su pareja actual. Aída Martínez confesó con Karibeña y habló de todo un poco, con ají, pimienta y un poco de limón, más cuando se trata de algunas ‘estrellas’ de Chollywood.

-No te duermes en tus laureles. ¿De qué se trata este nuevo emprendimiento?

Junto a mi amiga Milagros Chávez decidimos abrir una tienda de ropa de segunda mano. El nombre de la tienda es ‘Baratillo 23’ y el concepto es “reciclado”.

-Ya eres una más del club de las artistas que tienen una tienda…

Mi idea es vender prendas al bolsillo de las jovencitas que no tienen para comprar un jean de Brunella, Jazmín, Angie, Sheyla. No es por hablar mal, pero venden prendas de mala calidad.

Las artistas que mencionas estarían estafando al público que compra. ¿Cómo es eso?

Yo hice un pequeño estudio de mercado sobre las marcas de ropa de las artistas, una de ellas es a Brunella y su ropa es de muy mala calidad. Yo he comprado y no me ha durado ni dos puestas, se encoje, se destiñe, se descoge. Es una estafa.

Brunella Horna tiene más de 15 tiendas…

No sé cómo es la modalidad de trabajo de ella. No sé si sabe diferenciar entre una tela buena o una tela mala. Yo sé que Jazmín, Angie, Sheyla trabajan con material básico que se venden en Gamarra.

-Y hablando de otro tema, ¿tuviste algo con Rodney ‘Pío’ Dean?

Nada, todo fresh con él. Fue solo mi pareja de baile. Siempre habrá un distanciamiento entre Adolfo y Pio, por lo celos, pero nada más. Si la gente nos pide trabajar juntos, lo tengo que hacer, caballero no más.

-¿Qué pasó con la demanda de Tilsa Lozano?

No pasa nada, es puro floro. ‘Perro que ladra no muerde’.

-Saliste a decir que Flavia Laos no es una santa…

Tengo el peor concepto de esa niña. Yo le he visto en unos… y no solo con uno, sino con varios tipos en las discotecas. Sus amigos saben muy bien quien es Flavia.

-¿Pero ella es una buena chica que no le gusta estar en escándalos?

Se hace ver la dulce, pero después está que cholea a la gente, discriminando, estando con uno y con otro… Si Flavia no respeta los códigos de amistad, imagínate que puede pasar más allá.

¿No es un buen ejemplo para las quinceañeras?

-Estas chicas que son las nuevas quinceañeras, son tremendas. Si la cama de esas chiquitas hablara, sería un caos mundial. Esa niña no es de fiar, me da pena por la cantidad de seguidoras que tiene porque disque es un ejemplo. No es un ejemplo a seguir, ella anda tomando de jueves a domingo. Sale borracha, sin poder caminar, agarrando a un tipo, agarrando al enamorado de su amiga.

-¿Eres una santa, Aída?

No soy una santa. Dicen que yo soy del grupo de las chicas malas, la pendeja, pero no. Si la gente supiera que yo solo ando con un chico. Somos mal vistas pero somos las más tranquilas.

AMOR. Esto si se puso sabroso, pero Aída más allá de criticar y decir las cosas que piensa, es una mujer amorosa, hogareña y esta vez nos muestra a una Aída totalmente diferente, que no conocemos.

-Se dijo que habías terminado tu relación con Adolfo, ¿cómo vas en el amor?

Estoy bien, todo positivo. Siempre hay cositas que mejorar, pero seguimos y felices.

-¿No me digas que hay planes de matrimonio?

Claro que sí. Yo no estoy con él para mañana terminar y después estar con otro. Yo estoy con él para hacer una vida, si no, no estaría con él.

-¿Quieres ser mamá?

Of course. Me muero por ser mamá de uno, dos, tres… lo que Dios quiera.

-¿Alguna vez te decepcionaron?

Sí, a todas las mujeres les ha pasado alguna vez, pero nadie se muere de amor.

-¿Has perdonado una infidelidad?

Nunca. Te hacen una y te la hacen siempre.

-¿Cuál es el código en una relación?

El mejor código para mantener una relación es ser buenos amigos, ser sinceros.

-¿Sabes cocinar?

Sí, y como buen ‘lomo fino’ tiene que hacer un buen lomo saltado. Muchas mujeres de la farándula no saben ni freír un huevo, se les quema el agua. Ja, ja, ja… cada una con sus cosas.

-¿En la televisión tienes una imagen distinta?

En la tele sale la chica atrevida, la rara, pero no es así mi caso. Soy todo lo contrario. Tengo cara de ser tremenda, rebelde, pero soy una en un millón. Nada es lo que ves. Me gusta cocinar y recibo a Adolfo con una cena a veces. Prefiero ver Nexflit con él a que estar juergueando.