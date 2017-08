Aida saca pica a Shirley

La characata Aída Martí­nez dijo no tener problemas de bailar junto a Pío Dean en el nuevo reality de ‘Cuén­tamelo todo’, mucho menos prestar aten­ción a los ataques que pueda lanzar su archienemiga Shirley Arica. “Yo (a Pío) lo voy a criticar a partir de lo que yo conozca, cómo es en persona, no me voy a guiar por lo que dijo la otra mujer”, explicó en referen­cia a las acusaciones de la ‘Chica realidad’ sobre que su esposo es un mal padre; sin embargo, no dudó en decir que la combatiente “tam­poco es un gran ejemplo” y que no se dejará llevar por dichos comentarios. “Lo conozco de un hola y chau, tampoco hemos sido amigos, pero me cae súper bien, es respetuoso, ojalá no le haya conta­giado a Pío esa mala vibra”, agregó que el proceso legal contra Arica sigue su curso.