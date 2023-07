Compartir Facebook

Un peruano no es peruano si no sabe bailar cumbia y si su novia es gringa, debe saber bailarlo. Un video se volvió viral en TikTok, donde un peruano le enseña a bailar y sacar los pasos prohibidos de la cumbia a su novia extranjera.

¡Le enseña a bailar al ritmo de Armonía 10!

Ángel Ramírez es un peruano que se encuentra estudiando contabilidad y hace algunos meses conoció a una joven extranjera en una discoteca. El peruano decide contar su historia de amor con su novia y sube videos donde comparten varios momentos, entre ellos es enseñarle a bailar.

Ahora el peruano, crea contenido sobre distintas ocurrencias de tener una relación con la jovencita extranjera. En uno de sus videos, Ángel decide enseñarle a bailar cumbia al ritmo de la famosa agrupación peruana, Armonía 10.

Al inicio, la ‘gringa’, como la llaman, parece no saber bailar muy bien, pero está preparada para intentarlo. Con unas pequeñas indicaciones de mover los brazos y pasos de baile, finalmente baila al ritmo de la canción ‘La Duda’ del grupo peruano. No solo eso, sino que la joven extranjera se puso a cantar también la canción y se sabía la letra.

¡Muy enamorados!

La pareja cuenta que desde que se conocieron quedaron muy enamorados uno del otro. En la primera visita de la joven extranjera al Perú, se enamoró de Ángel Ramírez, pero tuvo que volver a su país. Ambos continuaron la relación a distancia y aunque fue difícil, continuaron.

Hace dos meses aproximadamente, la joven extranjera regresó al Perú y vive con el peruano. Ambos comparten varios momentos divertidos para sus seguidores, quienes los apoyan en su relación. Hace algunos días, fueron invitados en un programa de televisión para contar sobre su historia de amor y como conviven actualmente.

Los seguidores de la pareja siempre les dejan bellos comentarios en cada video que suben: «Suban más contenido me divierto con ustedes, la gringa es otro level», «Me me encanta esta parejita, son almas gemelas», «Ya es hora de matrimonio para cuando la boda, se le ve bien», «Love you guys», «Quiero mi gringa también», «Beautiful couple! God bless you guys!».