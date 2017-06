Alain Almeida en contra de los covers

Con 15 años haciendo música en el Perú, el cantante cubano, Alain Almeidam comentó que no está de acuerdo con los salseros que hacen covers, esto tras el enfrentamiento entre Willie González y algunos salseros peruanos quien según el boricua, copian sus canciones con algunos arreglos musicales.

-¿Qué proyectos se vienen para ti?

Acabamos de producir un Disco que en el mes de octubre salió al mercado en plataformas virtuales y estamos en la campaña del disco ‘Pa’ lante y con fe’, el tema promocional es ‘pa’ lante’ y estamos participando en cinco categorías del Latin Grammy.

-¿Qué opinas de Willie González que ha criticado a los peruanos que se copian las canciones antiguas?

En el Perú el talento es lo que sobra, quizá algunos no tienen el apoyo que necesitan, para emprender música propia. Yo pienso que en algún momento las cosas cambiarán y lo músicos empezarán hacer sus propios temas.

-¿Crees que son justificados los reclamos de Willie?

Pienso que lo hace con todo su derecho, porque es duro que tu arriesgues tu tiempo, tu capital, y que después haya otro artista que copie ese trabajo y que se escuche en la radio, o la televisión. Yo soy amigo y compañero de muchos músicos peruanos pero una cosa es la verdad y otra la amistad y las cosas son claras.

-¿Tú cantas covers?

Yo no hago covers, porque cuando haces covers la gente sale a bailar y cuando conocen un tema tuyo la gente lo escucha.

-Muchos artistas utilizan el escándalo para llegar a la fama ¿Qué opinas de ellos?

Yo nunca hecho un escándalo, me lo han ofrecido muchas veces pero no he caído en eso, siempre he querido trascender con mi música, entregándome de corazón. Y me he ganado el respeto de la gente gracias a eso, porque no soy del Perú pero me siento en casa. El que tiene talento no necesita de escándalos.