Álamo Pérez Luna: “No soy viejo ni decrépito”

El controvertido periodista Álamo Pérez Luna se integró al panel de ‘Cuéntamelo todo’. Sofía Franco fue la encargada de darle la bienvenida y Shirley Arica junto a su archienemiga Aída Martínez le dieron la patadita de honor.

“Shirley ni me saludó, es su estilo, ella es así”, dijo Álamo a la prensa para luego asegurar que ambos nunca podrán ser amigos y que le molestó que en el programa volvieran a pasar la conversación donde la modelo lo tilda de “viejo decrépito” tras sentirse acosada por él.

“Yo creo que tengo mucho que dar aún en la televisión. No me considero ni viejo, ni decrépito, estoy perfectamente vital, quizás bajar un poco más de peso”, afirmó Álamo. Sobre ahora hacer espectáculos, asegura estar un poco desactualizado, pero “no es un género extraño a mí, o que me apeste, me siento tranquilo”.