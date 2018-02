VIDEO | Alcalde de La Molina arrebató celular a vecino que transmitía sesión de concejo

El alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, fue protagonista de un polémico incidente mientras se realizaba la sesión pública del concejo distrital.

El burgomaestre arremetió contra un vecino, identificado como Alex Núñez Gartner, quien se encontraba transmitiendo – a través de Facebook- la sesión de consejo de La Molina.

Como se conoce, cualquier ciudadano puede asistir a una sesión pública distrital. Sin embargo, la presencia de Núñez Gartner comenzó a incomodar a las autoridades de La Molina, cuando este decidió grabar la reunión.

En un inicio un trabajador municipal se acerca al vecino y le pide apagar su celular, esto debido a que, según argumentó, la norma edil de La Molina prohíbe el uso de dispositivos electrónicos durante las sesiones.

“El alcalde pide desalojar la sala porque no quiere que lo filme. Esto ya es el colmo, pero yo no me voy porque son sesiones públicas”, indicó el vecino.

Debido a la negativa de Alex Núñez, es el propio alcalde quien se le acerca y le exige que no continúe con la grabación y termina por arrebatarle el celular.

VECINO DENUNCIADO

Según Max Obregón Rossi, decano en Colegio de Periodistas del Perú, Juan Carlos Zurek denunció a Alex Núñez Gartner por “afectar la tranquilidad y seguridad”.